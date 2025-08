Bij Red Bull Racing hoopt men vooral dat het vanmiddag niet gaat regenen in Hongarije. De RB21 komt zelfs in droge omstandigheden al tekort ten opzichte van McLaren en Ferrari, en hoewel wat druppels normaal gesproken in het voordeel van Max Verstappen werken, hoopt dr. Helmut Marko vooral op een portie chaos waarvan Red Bull mogelijk kan profiteren.

Het Oostenrijkse team kwam met een nieuwe voorvleugel naar Hongarije, maar die heeft voorlopig nog niet voor een stap voorwaarts gezorgd. Tijdens de vrije trainingen was Red Bull Racing nog volop aan het zoeken, en uiteindelijk is de juiste afstelling nog niet gevonden. In de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan P8, terwijl Yuki Tsunoda bleef steken in Q1.

Artikel gaat verder onder video

Temperatuur, regen of een portie chaos

Van zaterdag op zondag mogen de teams niets meer veranderen aan de wagens, en Marko maakt zich bij Motorsport.com op voor een pittige race. "We kunnen niks meer veranderen", zo opent hij. De adviseur van Red Bull hoopt dan ook dat de omstandigheden wat roet in het eten kunnen gooien, zodat Red Bull daar wellicht van kan profiteren: "Misschien dat de temperatuur of regen nog enig verschil kan maken. Het is vaak een hectische race en mogelijk wordt het een tweestopper, dus laten we hopen dat er nog wat kansen opkomen."

Normaal gesproken kunnen wat druppels Verstappen helpen, maar afgelopen week in België liet de FIA zien vooral te willen racen in droge omstandigheden. Ook Marko grapt: "Nou, na Spa vertrouwen we helemaal niet meer op de weersverwachtingen."

Gerelateerd