Zorgen bij Red Bull groter en groter na VT3, Piastri slaat terug richting Norris

Na de eerste twee vrije trainingen op de vrijdag was het op zaterdag tijd voor nummer drie in Hongarije. Rond 12:30 uur Nederlandse tijd gingen de lichten op groen in Boedapest. Oscar Piastri wist de snelste tijd te zetten in de laatste sessie richting de kwalificatie van later vandaag. Max Verstappen werd slechts twaalfde.

Op vrijdag werd het met name voor Max Verstappen en Red Bull Racing een dag om snel te vergeten. De Red Bull-bolides waren niet vooruit te branden in Hongarije en dus was er een hoop werk aan de winkel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij McLaren zal het gevoel een stuk beter geweest zijn. Zowel in de eerste als de tweede training stonden Lando Norris en Oscar Piastri bovenaan, in die volgorde. Charles Leclerc sloot zich daarachter aan. Verstappen kwam in de tweede training niet verder dan de veertiende plek.

Artikel gaat verder onder video

Lang wachten op rondjes

In de derde vrije training was het aan het begin - zoals we inmiddels wel gewend zijn - afwachten tot de meeste teams en coureurs de baan opgingen. Verschillende rijders deden een korte out-lap en gingen even de baan op, maar veel tijden kregen we nog niet te zien. Franco Colapinto was de eerste rijder die een tijd op de klokken reed met een 1:18.006. Even later ging ook Nico Hülkenberg de baan op voor een snelle ronde en de Sauber-coureur kwam met een 1:18.094 over de brug. Net iets langzamer dan de Argentijn, dus. Lance Stroll, snel in de tweede vrije training, verbeterde even later wél de snelste tijd: 1:17.540 op de mediums.

Na iets meer dan een kwartiertje ging ook Verstappen het asfalt op en het leek er bij de Red Bull-rijder ietsjes beter uit te zien tijdens de on-board-lap die we meereden met de Nederlander. Hij ging met een 1:16.547 naar de voorlopig snelste tijd op dat moment. Even later was het de beurt aan de heren die dit weekend er goed bij lijken te zitten. Piastri, George Russell en Charles Leclerc reden hun eerste snelle rondjes op de softs, waarbij de kampioenschapsleider de snelste was: 1:16.240.

McLaren weer snel

Toch kon Piastri niet lang genieten van zijn snelste tijd, want daar kwam Verstappen weer met een snel rondje in de vorm van een 1:16.202, waarbij het in ieder geval duidelijk leek dat Red Bull de zaakjes een stuk beter voor elkaar had dan op de vrijdag. Leclerc leek vervolgens ook bliksemsnel onderweg, ware het niet dat hij een foutje maakte, over het grind ging en een hoop tijd verloor. Tóch wist hij - met dat foutje - de snelste tijd van Verstappen af te pakken: 1.16.137 met nog een half uur op de klokken.

Even later gingen ook Piastri, Hamilton en Norris daar onderdoor, terwijl ook Gabriel Bortoleto een uitstekende ronde wist te rijden waarmee hij op de zesde plek terecht wist te komen. Met nog een kwartiertje te gaan, kwam Piastri - gewapend met een nieuwe set softs - met een rondje op de proppen waar alle concurrentie toch de moed van in de schoenen zakte: 1:14.916. Verstappen kwam daarna met een snel rondje op nieuwe banden, waarmee het toch ineens weer erop leek dat de RB21 niet echt vooruit de branden is in Hongarije. Op een dikke seconde sloot hij op dat moment op P7 aan.

Zorgen bij Red Bull

Terwijl Hadjar richting het einde van de sessie nog een momentje beleefde en spinde, kabbelden we door richting de slotfase. Veel verbeteringen kregen we niet meer te zien, waardoor het opnieuw McLaren was dat de klok sloeg, dit keer voor het eerst met Piastri op kop. Leclec en Hamilton sloten daar in slagvolgorde achter aan, terwijl Kimi Antonelli de vijfde plek bezette, voor beide Aston Martins. Voor Verstappen en Tsunoda is het wederom zorgelijk: P12 en P19. Wat is daar toch aan de hand? Om 16:00 uur gaan we kwalificeren.

Gerelateerd