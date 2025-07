Thibaut Courtois, de Belgische doelman van Real Madrid, heeft een oogje op de autosport. In gesprek met Sporza geeft hij aan dat hij als doel heeft om na zijn carrière als voetballer in een GT3-auto te racen.

"Als ik stop met voetballen, is dat wel een droom. Bijvoorbeeld met een GT3", vertelt hij aan Sporza. Toch heeft hij met zijn eigen team nog grotere plannen, richting F2 en mogelijk zelfs F1. Met dat eigen raceteam, TC Racing, is hij zelfs al een behoorlijk eind. Het team is sinds 2024 actief in de Spaanse Formule 4 en heeft al plannen om door te stromen naar Eurocup 3. "Dan racen we bijvoorbeeld ook op Spa." Ook heeft hij binnen zijn team een afdeling die zich focust op Esport, waarin hij hoopt nieuw talent te vinden dat de stap naar echte raceauto's kan maken. Daarmee neemt hij een voorbeeld aan Max Verstappen, die dat met zijn eigen team ook probeert te doen met simracers.

Courtois over toekomst TC Racing

Zelf kan de doelman, met zijn lengte van twee meter, niet in formulewagens racen, maar als teameigenaar ziet hij kansen om hogerop te komen. "De Formule 1 zal wellicht wat moeilijk zijn, maar het doel en onze droom is wel om te klimmen naar de Formule 3 en daarna hopelijk zelfs de Formule 2", aldus de Belg. Hij weet ook dat hij daarvoor een grote partner nodig zal hebben. Daar is hij nog naar op zoek.

Courtois al jaren gek op autosport

De liefde van Courtois voor de autosport is al jaren geen geheim meer Zo deed hij tijdens de coronapandemie mee aan verschillende Virtual Grands Prix en was hij afgelopen weekend nog aanwezig op Spa-Francorchamps om de finishvlag te zwaaien. De Belg is niet te stoppen en wil met zijn ambitieuze plannen een stempel drukken op de autosport, nadat hij dat in het voetbal als speler allang heeft gedaan.