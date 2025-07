De FIA heeft na de F1 Grand Prix van België de voor de teams zo belangrijke stand bij de constructeurs officieel gemaakt en geopenbaard. De zege van Oscar Piastri was goed nieuws voor McLaren, terwijl het nieuws voor Max Verstappen en Red Bull Racing zowel goed als slecht was.

Door de zege van Piastri en de tweede plaats van Lando Norris was het voor McLaren een uitstekend weekend. Het team scoorde 56 punten, waardoor het nog eens dertig punten uit is gelopen op Ferrari en de rest. Ferrari liep iets uit op Red Bull (zes punten) in het gevecht om P2, maar vooral op Mercedes: zestien punten. P2 is nu steviger in handen van het Italiaanse team. Ferrari, Mercedes en Red Bull weten al een tijdje dat ze zich op P2 moeten focussen in dit kampioenschap.

Williams slaat toe in het middenveld

Williams liep ook uit op de rest van het middenveld door het goede resultaat van Alexander Albon. Racing Bulls scoorde vijf punten, Haas zes punten en Sauber twee puntjes. Het enige team dat geen punten scoorde en een dramatisch weekend kende, was Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll is dan ook de grote verliezer van het afgelopen weekend.

Formule 1 WK-stand 2025

Formule 1 WK-stand constructeurs 2025

# Team Punten 1 McLaren 516 2 Ferrari 248 3 Mercedes 220 4 Red Bull Racing 192 5 Williams 70 6 Sauber 43 7 Racing Bulls 41 8 Aston Martin 36 9 Haas 35 10 Alpine 20

