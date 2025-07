Max Verstappen (27) kende wederom een ietwat teleurstellend weekend op Spa-Francorchamps in België. De Nederlander wist het podium niet te behalen en zag McLaren wederom uitlopen in beide kampioenschappen. Toch is dit voor Verstappen geen reden om de gesprekken met Mercedes te intensiveren. Martin Brundle zegt te weten wat de toekomst gaat brengen.

Brundle stelt op Spa 'een gesprek in de avond' te hebben gehad waaruit blijkt dat de toekomst van Verstappen is bepaald. Een soortgelijk bericht kwam er ook al vanuit De Telegraaf. Ook zij lieten weten dat inmiddels besloten is waar Verstappen in 2026 rijdt. De laatste maanden klonken er flink wat sterke geruchten dat Verstappen de overstap zou gaan maken naar Mercedes. En hoewel er inderdaad gesprekken zijn geweest, heeft Verstappen ook te maken met een clausule in zijn contract. Deze kan volgens meerdere ingewijden inmiddels niet meer geactiveerd worden dit seizoen. En met Laurent Mekies als nieuwe teambaas lijkt Verstappen zijn huidige renstal nog wat extra tijd te willen geven. Dit zegt nu ook Brundle, die daarbij wijst naar 'een gesprek in de avond' op Spa.

Verstappen nog minimaal een jaar bij Red Bull

Verstappen lijkt nog minimaal één jaar bij Red Bull Racing te blijven en dat heeft volgens Brundle ook deels te maken met het feit dat de ontsnappingsclausule dit jaar niet langer gebruikt kan worden. De geruchten gaan dat Verstappen in de zomerstop dan buiten de top 3 in het rijdersklassement had moeten staan. Dat is, met nog een race in Hongarije te gaan, uitgesloten. "Ik denk dat dat [het prestatie-element, red.] er deel van uitmaakt", zo laat Brundle bij Sky Sports weten. "Donderdag zei Max zoiets van: 'Het draait allemaal om een snelle auto, ik wil gewoon een snelle auto', en ik denk dat het ontslag van Horner betekent dat hij nu zal blijven."

Brundle wijst naar 'gesprek' en bevestigt toekomst Verstappen

Brundle stelt zelfs zeker te weten dat Verstappen blijft en wijst daarbij naar een gesprek in de paddock, waarvan hij de inhoud overigens niet prijsgeeft. "Ik weet zeker dat hij nu tot 2026 bij Red Bull blijft en dan zien we wel wat er gebeurt. Een gesprek dat ik gisterenavond had leek dat te bevestigen", zo vertelt Brundle.

