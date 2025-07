Max Verstappen liet zich al kritisch uit over de manier waarop de FIA het uitstellen van de starttijd van de F1 Grand Prix van België aan heeft gepakt. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft nu ook zijn mening gegeven.

De Grand Prix in Spa zou afgelopen zondag origineel om 15:00 uur beginnen, maar na de formatieronde besloot de wedstrijdleiding niet te starten en terug naar de pits te gaan vanwege het ontbreken van zicht voor de coureurs. Sommige coureurs waren het eens met de FIA, maar Verstappen niet. Vervolgens begon het weer hard te regenen en kon de race omtrent 16:30 uur pas beginnen. Na wat rondjes achter de safety car, twee meer dan was aangekondigd, begon de race daadwerkelijk en werd het al snel droog. Verstappen bleek op het droge minder snel en competitief te zijn dan in de regen en bleef achter Charles Leclerc steken op P4.

Marko over late start GP België

In gesprek met ORF laat Marko zich kritisch uit over het feit dat de FIA het niet om 15:00 uur aandurfde na wat rondjes achter de safety car en na de formatieronde besloot meteen weer naar binnen te gaan. Vervolgens duurde het anderhalf uur voordat er uiteindelijk geracet zou worden. "Max was van mening, en onze ingenieurs ook, dat we twee, drie ronden achter de safety car (na de formatieronde) hadden moeten rijden, dan was het water weggeweest en hadden we onder acceptabele omstandigheden de race kunnen starten. Ik denk dat de feedback kwam van coureurs verder naar achteren, die zeiden dat de spray te heftig was."

Marko snap FIA niet

Verstappen liet zich na de race al boos uit over de beslissing van de FIA om dus anderhalf uur later te starten en niet om 15:00 uur, iets waar Marko het mee eens is. "Ik vond het een vreemde beslissing. Het was een beslissing die, denk ik, geen rekening hield met het verdere verloop, want daarna regende het nauwelijks nog. Af en toe kwam er wat neerslag. Het is een onderwerp dat we bij de volgende vergadering moeten aankaarten. Zonder problemen was het een veilige race geweest."

