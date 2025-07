De Grand Prix van België is momenteel uitgesteld. De rode vlag hangt, wat betekent dat er niet gereden wordt. Het gaat de FIA vooral om het zicht van de coureurs, dat op dit moment minimaal zou zijn. Max Verstappen had liever wél willen rijden.

Het hele weekend was al duidelijk dat de regen een hoofdrol zou kunnen gaan spelen in België. De Formule 3-race werd vanochtend al uitgesteld, en de Formule 2-race begon achter de safety car. Mario Isola, Pirelli-chef, uitte eerder al zijn zorgen over de weersomstandigheden, en op dit moment ligt de sessie stil.

Verstappen wil racen

Lando Norris liet over de boordradio weten dat het niet per se glad is of dat er plassen op de baan liggen, maar dat het zicht simpelweg minimaal is. Erik van Haren ving ook een opmerking van Verstappen op, die het oneens is met de beslissing van de FIA: "We moeten gewoon een paar rondjes rijden. Ze zijn veel te voorzichtig," aldus de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander, maar ook zijn 19 collega's zullen naar verwachting nog eventjes moeten wachten. De FIA meldt namelijk dat er nog meer buien onderweg zijn naar Spa-Francorchamps.

Verstappen is het er niet mee eens: 'We moeten gewoon een paar rondjes rijden. Ze zijn veel te voorzichtig.' #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) July 27, 2025

