Christian Horner (51) keert mogelijk sneller dan verwacht terug in de Formule 1. De Britse teambaas werd kortgeleden ontslagen bij Red Bull Racing, maar wordt sindsdien al weer gelinkt aan diverse andere teams. Volgens Italiaanse media is Horner op de achtergrond al dicht bij een overeenkomst met Cadillac.

Horner werd kort na afloop van de Britse Grand Prix op non-actief gesteld door Red Bull. Hij moest zijn taken als teambaas en CEO per direct overdragen aan Laurent Mekies, die werd overgeheveld vanuit Visa Cash App RB. Sindsdien zit Horner thuis, maar ontvangt hij nog wel gewoon salaris van Red Bull. De Brit lijkt echter liever zelf de handen uit de mouwen te steken voor zijn geld en dus zou hij op de achtergrond al in vergevorderde onderhandeling zijn met Cadillac. Het Amerikaanse team maakt in 2026 haar debuut op de grid en zou veel baat kunnen hebben bij de kennis en ervaring van iemand zoals Horner. De Brit was immers tot voor kort de langstzittende teambaas ooit in de Formule 1.

Cadillac 'meest waarschijnlijke' bestemming Horner

Ferrari wordt ook genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Horner. Deze geruchten begonnen al nog voordat Horner opzij werd gezet door Red Bull. Ook Alpine zou interesse hebben in de diensten van de man uit Leamington Spa. Maar uit een rapport van Formula Uno Analisi Tecnica blijkt dat Cadillac nu de 'meest waarschijnlijke' bestemming is voor Horner. De Amerikaanse renstal treedt in 2026 toe tot de grid en moet haar team nog vanaf de grond opbouwen. Cadillac zal in eerste instantie gaan rijden met de motoren van Ferrari, maar op de lange termijn is men van plan een General Motors-fabrieksteam te worden. Horner zou met zijn kennis en kunde uitstekend van pas komen in dit proces. De Brit begeleide ook al grotendeels de overgang van Honda-motoren naar de eigen power units van Red Bull Powertrains.

Horner inmiddels in gesprek met Cadillac voor 2026

Volgens de Italiaanse bron is er inmiddels contact geweest tussen Horner en Cadillac en 'zijn de twee partijen in gesprek'. Cadillac moet echter een passende positie zien te vinden voor Horner, aangezien de Amerikaanse formatie in december vorig jaar al een nieuwe teambaas aanstelde in de persoon van Graeme Lowdon. Hoewel Horner in theorie nog onder contract staat bij Red Bull, is hij met zijn voormalig werkgever in gesprek over een afkoopsom. Horner zou een riant bedrag meekrijgen en heeft daarnaast geen last van een concurrentiebeding. F1-Insider meldt dat Horner onder soortgelijke voorwaarden bij een ander team kan tekenen als dat Adrian Newey dat in het recente verleden deed.

