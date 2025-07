De zondag op het Circuit de Spa-Francorchamps is tot nu toe geteisterd door regen. De FIA Formule 3 ging niet door en de omstandigheden waren verraderlijk tijdens de FIA Formule 2 en Porsche Supercup. Vanuit het westnoordwesten zit er nog meer regen aan te komen wat een impact kan hebben op hoeveel punten er wordt gescoord tijdens de F1 Grand Prix van België.

Een Grand Prix in de Formule 1 moet binnen een bepaalde tijd afgevlagd worden. Er wordt nooit meer dan 2 uur onder groene of gele vlaggen geracet. Deze klok van 2 uur begint te tikken vanaf de start van de wedstrijd, maar wordt op pauze gezet tijdens een rode vlag. Echter, er is ook nog de klok van 3 uur. Deze begint eveneens bij de start van de wedstrijd, maar wordt níet op pauze gezet tijdens een rode vlag. Binnen deze 2 uur zonder rode vlaggen of binnen de 3 uur met rode vlaggen wordt de race afgevlagd, onafhankelijk van het aantal ronden die zijn verreden. Canada 2011 duurde 4 uur en 4 minuten, terwijl Brazilië vijf jaar later 3 uur en 1 minuut duurde met rode vlaggen. Daarna besloot de FIA de tijdslimiet van 3 uur in de reglementen te verwerken.

Puntensysteem bij verkorte race

Als een race voor 75 procent van de geplande afstand of verder wordt afgelegd, dan worden de volle punten uitgedeeld. Het kan natuurlijk zijn dat een Grand Prix vroegtijdig wordt beëindigd door de rode vlaggen, bijvoorbeeld door slecht weer. Afhankelijk van hoeveel kilometers van de geplande afstand verreden kunnen worden, wordt het puntensysteem aangepast. Er moeten tenminste twee ronden onder groen worden gedaan om überhaupt punten uit te delen. Deze regelwijziging werd na de controversiële Grand Prix van België van 2021 geïntroduceerd. Wordt er maar één ronde of helemaal geen niet onder groen gereden, dan is er géén winnaar.

Positie Punten bij 75% of meer Punten bij 50 tot 75% Punten bij 25 tot 50% Punten bij twee ronden tot 25% Punten bij nul of één ronde groen 1 25 19 13 6 – 2 18 14 10 4 – 3 15 12 8 3 – 4 12 9 6 2 – 5 10 8 5 1 – 6 8 6 4 – – 7 6 5 3 – – 8 4 3 2 – – 9 2 2 1 – – 10 1 1 – – –

