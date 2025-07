Pirelli-chef Mario Isola is toch wel behoorlijk bezorgd over de huidige weersituatie rond het Circuit de Spa-Francorchamps. Het komt momenteel met bakken uit de hemel, en de Formule 3-race werd vanochtend zelfs al afgelast. De Italiaan vreest dan ook voor de Formule 1-Grand Prix die om 15:00 uur op de planning staat.

Van tevoren was al bekend dat het een nat weekend zou worden in België. Met de hedendaagse grondeffectwagens lijkt er tijdens regenval nog meer spray te ontstaan, waardoor het zicht voor de coureurs sterk wordt beperkt. Daarnaast zijn de regenbanden van Pirelli nog niet wat ze moeten zijn, en het bedrijf gaf onlangs aan de regenbanden voor volgend jaar extra onder de loep te nemen.

Veilig staat voorop

Hoewel de Formule 3-race vanochtend niet doorging, is de hoofdrace van het Formule 2-kampioenschap wél verreden. Ook daar was het glibberen en glijden voor de coureurs, en het zicht was verre van optimaal. Isola reageert tegenover onder andere PlanetF1 op de vraag of de Formule 1-Grand Prix in gevaar is: "Het probleem is meestal het zicht op een circuit met hoge snelheid zoals Spa. Niemand wil enig risico nemen. We weten dat moderne autosport gevaarlijk is, maar het is terecht om maatregelen te nemen om in zulke omstandigheden de veiligheid te garanderen."

Eau Rouge-Raidillon gevaarlijk bij nat weer

De omstandigheden tijdens de Formule 2-race waren overigens al een stuk beter dan eerder op de ochtend: "Als de race wordt verreden in omstandigheden zoals die van de Formule 2, denk ik dat er een kans is dat er gereden kan worden. Maar de Formule 3-race van vanochtend werd afgelast. De hoeveelheid water was absurd. Het risico op aquaplaning is dan veel groter. Eau Rouge-Raidillon is een fantastische bocht, een unieke bocht, maar soms ook gevaarlijk bij nat weer."

Formule 1 kan niet starten bij vergelijkbaar weer als Formule 3

Mocht het rond de klok van 15:00 uur regenen zoals vanochtend tijdens de Formule 3-race, dan verwacht Isola dat het spektakel niet door zal gaan: "Nee, dat denk ik niet, want er ligt dan veel stilstaand water. We hebben ook andere snelle bochten waar stilstaand water ligt. Een ander punt is: als ze in staat zijn de race te starten omdat de omstandigheden goed genoeg zijn, dan nemen twintig rijdende auto's ook water van de baan weg. En zelfs als er regen valt tijdens de race, is het dan nog mogelijk om te racen omdat de omstandigheden aanvaardbaar blijven. Maar als er vóór de start van de race al veel water ligt, dan ontstaan er plassen en is er risico op aquaplaning."

