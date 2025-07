Het raceweekend in België begon droog op vrijdag en zaterdag, maar vandaag is het noodweer losgebarsten. Hevige regenbuien teisteren Spa-Francorchamps en dit heeft ervoor gezorgd dat de FIA heeft moeten ingrijpen. De Formule 3-race van vanochtend werd afgeblazen vanwege de gevaarlijke omstandigheden.

Het kwam vanochtend in de vroege uurtjes al met bakken uit de lucht in de Belgische Ardennen. Toch lieten veel fans zich hierdoor niet uit het veld slaan. Gewapend met paraplu's en poncho's trokken zij richting het circuit voor de Formule 3. Deze race ging om 09:00 uur van start, maar moest vanwege het slechte weer al achter de safety car worden aangevangen. Het ging al vrij snel mis, toen Tasanapol Inthraphuvasak van de baan raakte en in het gras vast kwam te zitten. De rode vlag werd gezwaaid en na enige tijd besloot de FIA dat het te gevaarlijk was om nog verder te racen. Het slechte weer zorgde ervoor dat er een streep werd gezet door de race. Maar wat betekent dit voor de Formule 1?

90% kans op regen tijden start Grand Prix op Spa

Hoewel het op momenten ook droog is in Spa, blijft de dreiging van hevige regenval de hele dag aanhouden, zo meldt ook Meteo.be, de officiële meteorologische dienst van het land, het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Zowel vóór als tijdens de Grand Prix, die om 15:00 uur op het programma staat, wordt er de nodige regen verwacht - en misschien zelfs onweer. In de uren voor de hoofdrace van de F1 wordt de kans op regen op 80% geschat. Met name aan het begin van de middag worden er hevige buien verwacht. Ten tijde van de race is de kans op hemelwater maar liefst 90%.

Kan de Grand Prix van België doorgang vinden?

Mochten de omstandigheden ten tijde van de Formule 1-race vergelijkbaar zijn met vanochtend, dan kan het maar zo zijn dat er niet of nauwelijks gereden gaat worden op het circuit van Spa-Francorchamps. We weten van de FIA dat ze de laatste jaren wat voorzichtiger zijn geworden als het gaat over regenraces. Dit heeft ook mede te maken met de uiterst matige full wet-banden van Pirelli. GPFans-reporter Brian van Hinthum is er ook ter plaatse en heeft de regenachtige situatie op Spa al even in kaart gebracht op X (zie hieronder).

The Formula 3 Feature Race at Spa will not be resumed, and no points will be awarded from the race, due to the adverse weather conditions.#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/ytrqH73fgK — Formula 3 (@Formula3) July 27, 2025

Regenachtige taferelen op Spa-Francorchamps, waar honderdduizenden fans met poncho’s en paraplu’s hun weg naar het circuit zoeken 🌧️ nu even droog, maar dat belooft snel weer te veranderen!#F1 #Formula1 #Spa #BelgiumGP pic.twitter.com/Ba2kdIs66q — Brian van Hinthum (@BvanHinthum) July 27, 2025

