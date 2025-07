We zitten om 16:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de dertiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de 58e keer geracet op de baan in de Ardennen. Het is zo'n 21°C en een beetje bewolkt. Lukt het Max Verstappen om na zijn overwinning in de Sprint ook nog de pole voor de Grand Prix te pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

