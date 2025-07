Max Verstappen won de F1 Sprint in België nadat hij vanaf de tweede positie was vertrokken bij de start. De Red Bull Racing-coureur wist polesitter Oscar Piastri te verschalken en slaagde er vervolgens in de McLaren achter zich te houden. Dr. Helmut Marko vertelt na afloop wat het plan was om de sprintrace te winnen.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren ruimschoots achter Piastri op de tweede plaats. De McLaren was veel sneller over één ronde en dus leek het ook richting de Sprint een moeilijke opgave te worden voor Verstappen om iets uit te kunnen richten. Toch slaagde de regerend wereldkampioen erin Piastri voorbij te steken bij de start. De eerste bocht was nog voor de coureur van McLaren, maar daarna gebruikte Verstappen de slipstream om langszij te komen. Verstappen nam de leiding over en gaf deze positie - ondanks dat Piastri wel steeds binnen de DRS wist te blijven - niet meer uit handen. Zodoende won hij de sprintrace op Spa-Francorchamps.

Verstappen voerde plan Red Bull met "twee foutjes" goed uit

Na afloop van de Sprint in de Belgische Ardennen verklaarde Marko tegenover Viaplay dat Verstappen het plan van Red Bull exact zoals afgesproken heeft uitgevoerd. "Dit was ons plan", zo begint de Oostenrijker. "Om na Eau Rouge dicht achter hem [Piastri, red.] te rijden, hem dan in te halen en de voorsprong vast te houden. Maar het was een hele goede prestatie van het hele team en van Max." Marko erkent dat Verstappen een paar foutjes maakte, maar zag dat Piastri hetzelfde deed waardoor het geen problemen opleverde. "Hij [Verstappen, red.] had wel twee kleine foutjes, maar ook Piastri had zijn momenten", aldus Marko.

Mekies boekt eerste succes met Red Bull op Spa

De Sprint-zege van Verstappen in België was ook het eerste kleine succes voor Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Red Bull Racing. "Het is natuurlijk een droom voor hem dat hij hier komt en de eerste race wint", zo zegt Marko, die echter ook stelt dat de geïntroduceerde updates op Spa een rol hebben gespeeld. En deze updates waren al ver voor de komst van Mekies gepland. "Deze updates waren al vóór hem gepland, maar het team deed alles verkeerd... Euh, ik bedoel alles goed", zo versprak Marko zich even.

