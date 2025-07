Max Verstappen (27) wordt continue in verband gebracht met een eventuele overstap naar het Formule 1-team van Mercedes. Op Spa-Francorchamps is te zien dat sommige fans het wel zien gebeuren. Zo werd er een fan gespot die een groot spandoek bij zich had van Verstappen in een Mercedes-outfit.

Wel naar Mercedes. Niet naar Mercedes. Wel naar Mercedes, maar pas in 2027. Het gespeculeer over de toekomst van Verstappen houdt maar niet op. De geruchten omtrent een overstap naar Mercedes zijn echter hardnekkig en sommige oranje-fans lijken er ook daadwerkelijk in te geloven. Zo werd er gisteren op het circuit van Spa-Francorchamps een fan gespot die een groot spandoek had meegebracht waarop Verstappen te zien is in een Mercedes-outfit. Het spandoek is oranje gekleurd en achter Verstappen, gehuld dus in kledij van de Duitse renstal, is een groot Mercedes-logo te zien.

Artikel gaat verder onder video

Fan toont Verstappen in kleding van Mercedes op spandoek

De oranje-fan met het spandoek werd vastgelegd op de gevoelige plaat en op social media geplaatst. Daar werd de foto onder meer opgepikt door Autosport, die het beeld weer doorzette op haar eigen Instagram-account. Op de foto wordt massaal gereageerd. "Zelfs de fans smeken Max om dat duivelse team [Red Bull, red.] te verlaten", zo schrijft iemand. Weer een ander reageert vooral op de fan zelf, die in zijn uiterlijk iets weg heeft van Lance Stroll. "Hij lijkt op Stroll, lol", zo klinkt het. "Waarom lijkt hij op Stroll + Norris?", vraagt een ander zich af. Bekijk het beeld hieronder.

Gerelateerd