Max Verstappen (27) heeft publiekelijk nog niet bevestigd dat hij volgend seizoen definitief bij Red Bull Racing rijdt - en datzelfde heeft hij intern ook nog niet gedaan. Red Bull heeft nog niet uit de mond van Verstappen gehoord dat hij hoe dan ook volgend jaar bij hen rijdt. Dit meldt F1-journalist Erik van Haren van De Telegraaf.

Blijft Verstappen nu wel of niet - in ieder geval nog voor één seizoen - bij Red Bull Racing? Op die vraag lijkt iedereen maar wat graag een antwoord te willen hebben, ook binnen de Oostenrijkse organisatie. Want volgens Van Haren weet zelfs het management van Red Bull nog niet of Verstappen aanblijft in 2026. Verstappen heeft intern nog niet zijn ja-woord gegeven. "De leiding van Red Bull zal natuurlijk dolgraag willen dat Verstappen publiekelijk wél zegt dat hij de renstal na dit seizoen trouw blijft. Al is het maar om (nog) meer rust in de tent te krijgen, na de rigoureuze ingreep van twee weken geleden met het congé van teambaas Horner en de aanhoudende verhalen over de interesse van Mercedes", zo schrijft Van Haren bij De Telegraaf.

Verstappen heeft Red Bull nog geen duidelijkheid gegeven

Maar die duidelijkheid over volgend seizoen heeft Verstappen nog niet gegeven; publiekelijk niet, maar ook niet intern. "Verstappen heeft dat nog niet gezegd, óók intern niet", zo vervolgt Van Haren, die ook wel snapt waarom Verstappen zich nog even niet definitief wil binden. "Ten eerste wil hij nog altijd zien dat het team in staat is om stappen in de goede richting te zetten met de auto. Ten tweede: er is nog altijd een mogelijkheid dat hij naar Mercedes verkast, want de (nooit bevestigde) prestatieclausule in zijn contract gaat naar verluidt om zijn positie in de WK-stand in de zomerstop. Voor die tijd zijn er nog races op Spa-Francorchamps en volgende week in Boedapest."