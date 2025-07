Het tijdschema voor de F1 Grand Prix van België met Sprintrace

Net als in 2023 wordt ook dit jaar een sprintweekend van de Formule 1 verreden op het Circuit de Spa-Francorchamps. Deze week staat de Grand Prix van België namelijk op het programma en GPFans neemt alvast het tijdschema met je door, zodat je goed voorbereid bent op de tweede thuisrace van Max Verstappen.

Spa-Francorchamps werd geopend in 1921 en organiseerde vier jaar later, inmiddels al 100 jaar geleden, de eerste Grand Prix. Het was tot 1970 gastheer van de Formule 1, maar de baan werd als te gevaarlijk beschouwd. De Belgische wedstrijd verplaatste naar Nivelles-Baulers en Zolder, voordat de koningsklasse midden jaren 80 weer terugkeerde richting de Ardennen. Spa-Francorchamps had een flinke verbouwing ondergaan om het circuit veiliger en korter te maken. Desondanks is het nog steeds de langste baan op de F1-kalender met een lengte van 7,004 kilometer, en bevat het een aantal iconische bochten zoals Eau Rouge en Raidillon, Pouhon en Blanchimont. Het ronderecord staat op naam van Sergio Pérez, die vorig jaar een 1:44.701 klokte in de Red Bull RB20. Michael Schumacher heeft hier het vaakst gewonnen. De legendarische Duitser schreef hier tussen 1992 en 2002 zes wedstrijden op zijn naam. Ferrari is de meest succesvolle constructeur in de Belgische Grand Prix, maar de laatste overwinning kwam in 2019.

Tijdschema in sprintweekend

Een sprintweekend houdt in dat er naast de Grand Prix van zondag ook een verkorte race op zaterdag wordt verreden. Er is daarom ruimte voor slechts één vrije training. Na de enige trainingssessie wordt er op de late vrijdagmiddag meteen gekwalificeerd voor de Sprint. De kwalificatie voor de Grand Prix vindt 'gewoon' op zaterdag plaats na de Sprint.

Fans kunnen op Spa-Francorchamps niet alleen genieten van de Formule 1. De FIA Formule 2 en FIA Formule 3 zullen ook voor spektakel zorgen. De drie kampioenschappen worden vergezeld door de populaire Porsche Supercup.

Vrijdag 25 juli

12:30-13:30 uur: Vrije Training 1

Vanaf 16:30 uur: Sprintkwalificatie

Zaterdag 26 juli

Vanaf 12:00 uur: Sprint (18 ronden)

Vanaf 16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 27 juli

Vanaf 15:00 uur: Grand Prix van België (44 ronden)

