F1 coureurssalarissen 2023: Hoeveel verdienen Verstappen, Hamilton en De Vries?

Donderdag 13 april 2023 13:25

Het Formule 1-seizoen van 2023 is inmiddels drie races onderweg, en sinds de openingsdans in Bahrein eerder dit jaar is er weer een goed beeld ontstaan van hoeveel de verschillende coureurs dit jaar overgemaakt krijgen vanuit de teams.

De Formule 1 kent sinds het seizoen van 2021 een budgetplafond. Dit betekent dat de teams maximaal een bepaald bedrag uit mogen geven aan de ontwikkeling van de auto's. De salarissen van de coureurs vallen hier niet onder, wat betekent dat een aantal van de coureurs - met name die in de kop van het veld - nog altijd tot de best betaalde sporters ter wereld behoren. Het is echter lastig om vast te stellen hoeveel een coureur precies verdient vanuit zijn team. Zo zijn er bijvoorbeeld vaak bonussen in contracten opgenomen, waardoor een coureur bij bepaalde prestaties een extra zak geld krijgt. Daarnaast zijn er uiteraard nog inkomsten vanuit persoonlijke sponsoren enzovoort. Daar wordt in dit artikel niet naar gekeken.

Best betaalde Formule 1-coureurs

Max Verstappen zette in 2022 zijn handtekening onder een van de meest lucratieve deals uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander verbond zichzelf hiermee tot en met eind 2028 aan Red Bull Racing en werd zodoende in één klap de best betaalde coureur op de grid. Deze eretitel stond jarenlang op naam van Lewis Hamilton, maar ook de Mercedes-coureur doet nog altijd uitstekende zaken met een salaris van naar verluidt 37 miljoen dollar per jaar. Het salaris van Verstappen werd na het tekenen van het contract eerst op 41 miljoen dollar geschat, maar sindsdien zijn er meerdere rapporten geweest die lijken te laten zien dat het salaris van de Limburger op 50 miljoen dollar per jaar ligt.

Wat in ieder geval met zekerheid is te zeggen, is dat Verstappen en Hamilton bij uitstek de best betaalde coureurs op de grid zijn. Charles Leclerc completeert de top drie, met een geschat salaris van 24 miljoen dollar per jaar vanuit Ferrari. Daarmee blijft hij Aston Martin-coureur Fernando Alonso nipt voor (20.1 miljoen dollar per seizoen), gevolgd door Lando Norris in de McLaren (20 miljoen dollar per seizoen).

Minst betaalde Formule 1-coureurs

Na deze 'grote vijf' gaan de salarisstroken vrij snel bergafwaarts, al blijven het stuk voor stuk natuurlijk astronomische bedragen. Carlos Sainz krijgt 12 miljoen dollar per seizoen overgemaakt vanuit Ferrari, gevolgd door Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez (10 miljoen dollar), Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas (10 miljoen dollar), Mercedes-coureur George Russell (8 miljoen dollar), Alpine-coureur Esteban Ocon (6 miljoen dollar), Haas-coureur Kevin Magnussen (5 miljoen dollar), Alpine-coureur Pierre Gasly (5 miljoen dollar), Williams-coureurs Alexander Albon (3 miljoen dollar), Aston Martin-coureur Lance Stroll (2 miljoen dollar) en Haas-coureur Nico Hülkenberg (2 miljoen dollar).

In de tweede helft van het veld zijn de bedragen een stuk minder uiteenlopend. Zo verdient ook Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu 2 miljoen dollar per seizoen, net als McLaren-debutant Oscar Piastri. Nieuwkomer Nyck de Vries krijgt 1 miljoen dollar overgemaakt vanuit AlphaTauri, hetzelfde bedrag als Williams-debutant Logan Sargeant en AlphaTauri-teammaat Yuki Tsunoda.