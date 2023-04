Jan Bolscher

Donderdag 13 april 2023 08:44

Christian Horner heeft geruchten dat topman Adrian Newey Red Bull Racing wel eens zou kunnen verlaten zodra zijn huidige contract is uitgediend, naar het rijk der fabelen verwezen.

Newey is één van de meest gerespecteerde technische ontwerpers binnen de Formule 1 en heeft dan ook grote bijdragen geleverd aan het succes van Red Bull Racing sinds hij zich in 2006 bij het team voegde. De RB19, het meest recente geesteskind van de Brit, lijkt tot op heden bijvoorbeeld onverslaanbaar met drie overwinningen uit drie races. Recent doen echter geruchten de ronde dat het contract van Newey bij Red Bull Racing binnenkort afloopt, en dat hij een vertrek uit de sport zou overwegen.

Voor de lange termijn

Nonsens, aldus Horner: "Zijn hart ligt nog altijd bij de Formule 1 en zijn toewijding aan dit team... Dat is niet zomaar iets", klinkt het tegenover Sky Sports. "We hebben het niet over contracten of over de duur van contracten, maar hij zal hier nog vele jaren zijn. Hij is een ontzettend belangrijk en populair onderdeel van het team. Het is fantastisch om hem erop de lange termijn bij te hebben, maar ook dat hij betrokken is bij een aantal dingen waar we nu betrokken bij aan het raken zijn. Er zullen altijd geruchten in de paddock zijn. Dat is de Formule 1."

Geruchtenmolen

Voormalig Formule 1-coureur Damon Hill is één van de personen die recent vraagtekens zette bij de toekomst van Newey. In de F1 Nation Podcast vertelde hij: "Ik kan niet vergeten wat Newey in Bahrein deed. Hij stond op de grid voor een Mercedes met zijn notitieboekje en keek lange tijd naar de voorvleugel. Iedereen die Adrian kent denkt: 'Wacht eens even. Hij heeft al de meest dominante auto, waarom kijkt hij naar de Mercedes?' Keek hij echt naar de voorvleugel? Of dacht hij: 'Ik ben geïnteresseerd.' Wat wilde dat zeggen?" doelde Hill op een eventuele overstap.