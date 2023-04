Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 20:18 - Laatste update: 20:21

De toekomst van de Grand Prix van België is nog hoogst onzeker, maar organisator Vanessa Maes is na een bezoek van een delegatie van de Formule 1 optimistischer over de kansen voor volgend jaar. Voorlopig loopt het contract met Circuit Spa-Francorchamps tot en met 2023 en er moet nog wel wat gebeuren wil de race volgend jaar ook op de kalender staan.

Met de groeiende populariteit van de Formule 1 dienen ook steeds meer landen zich aan om een Grand Prix te organiseren. De beleidsbepalers hebben tot op heden races toegevoegd, zonder daarbij de traditionele banen te laten verdwijnen, maar dat kan veranderen. De Grand Prix van België staat al sinds 1950 op de kalender en hoewel de Formule 1 er niet elk jaar is geweest, behoort het circuit tegenwoordig bij de traditionele banen.

Toekomst Spa-Francorchamps

Voorlopig zien de kansen voor de Grand Prix van België er niet rooskleurig uit voor de toekomst. De verwachting is dat de Grand Prix van Zuid-Afrika het plekje op de Formule 1-kalender van Spa gaat overnemen. Mochten de Afrikanen het om welke reden dan ook niet rondkrijgen, dan lijkt Spa-Francorchamps op pole position te staan om het evenement te vervangen. Organisator Maes laat zich over die situatie niet uit, maar vertelt in het Belgische HLN over het bezoek van de F1 Group.

Optimistischer

"Ik ben nu veel optimistischer dan een jaar geleden", is alles wat Maes kwijt wil over de toekomst van het circuit. "Er kwam deze maand een delegatie van de F1-Group langs. Twee dagen lang, om eens rustig te bekijken wat we allemaal aan het circuit hebben veranderd om van de volgende Grand Prix (eind juli red.) een nog groter succes te maken dan in 2022. We maken ons sterk dat Francorchamps nu volledig beantwoordt aan het lastenboek van de F1 Group. We vullen alle voorwaarden in. Binnenkort is er een nieuwe meeting gepland met de mensen van de F1 Group, deze keer met onze voorzitter Melchior Wathelet erbij", aldus de organisatie.