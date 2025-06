Max Verstappen heeft teruggeblikt op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Oostenrijk, waar hij het onder meer had over het ontbreken van zijn race-engineer en een verbeterpunt voor Red Bull Racing na de eerste twee vrije trainingen.

Verstappen en Red Bull begonnen zonder al te veel veranderingen of upgrades aan het weekend, waarbij de verwachting is dat er vooral nog wat voor Silverstone aan zit te komen. Verstappen werd tweede tijdens de eerste vrije training en derde tijdens de tweede vrije training, waarbij zeker tijdens VT2 de auto's van McLaren sterk leken. Gezien de temperaturen die op zaterdag en zondag omhoog zullen gaan, is de verwachting dat ze wederom favoriet zullen zijn dit weekend.

Verstappen over vrijdag in Oostenrijk

Na afloop van de tweede vrije training sprak Verstappen met Formula1.com over zijn vrijdag. De Nederlander was tevreden, maar ziet wel een duidelijk verbeterpunt ten opzichte van McLaren. "We hebben geen grote problemen. We komen wel nog wat snelheid tekort en we hadden wat last van onderstuur, zowel in de kwalificatiesimulaties als in de racesimulatie. Dat is iets waar we nu een oplossing voor moeten zoeken."

Verstappen over afwezigheid Lambiase

Race-engineer Gianpiero Lambiase is er dit weekend niet bij, waardoor Verstappen dit weekend Simon Rennie als engineer heeft. Hij heeft al ervaring met coureurs als Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Verstappen baalt van de afwezigheid van Lambiase, maar merkt op dat tot nu toe alles soepel gaat tussen hem en Rennie. "Ik vind het het tot nu toe heel goed is gegaan met Simon. Ik ken Simon natuurlijk al heel lang van de andere kant van de garage, en ik werk nu ook met hem samen in de simulator. Hij heeft sowieso veel ervaring, dus het is tot nu toe eigenlijk heel goed gegaan. Dat is fijn."

