Sander Lamers

Dinsdag 11 april 2023 16:44

Bij Ferrari loopt alles nog niets op rolletjes. Charles Leclerc viel dit seizoen al twee keer uit en die race die hij wel uitreed, kwam hij als zevende over de finish. Teambaas Frederic Vasseur denkt echter dat de Monegask de komende races zijn rug recht.

Vorig seizoen streed Leclerc met Max Verstappen om het kampioenschap, al haakte hij gegeven moment af. Dit seizoen werd gehoopt dat Ferrari opnieuw de Oostenrijkse renstal aan kon vallen, maar voorlopig lijkt dat er nog niet van te komen. Naast dat Red Bull Racing een maatje te groot is, dienen eveneens andere teams zich aan, zoals Aston Martin. Ondanks de twee uitvalbeurten en een matige zevende plaats in Saoedi-Arabië verwacht Vasseur dat Leclerc niet opgeeft.

Leclerc recht zijn rug

De donkere wolken boven Maranello en Leclerc zullen volgens Vasseur verdwijnen. "Ik twijfel absoluut niet aan de motivatie van Charles. De start van het seizoen is zeker niet ideaal. We hadden de DNF in Bahrein en vervolgens de penalty in Jeddah, en de DNF in Melbourne. Het was helemaal niet het plan. Maar de motivatie is er nog steeds. Je weet dat ik een goede relatie heb met Charles. En dit zal de stemming niet beïnvloeden”, verklaart Vasseur tegenover Motorsport.com.

Teleurstelling door resultaten Ferrari

In de Grand Prix van Australië viel Leclerc uit, terwijl teamgenoot Carlos Sainz als twaalfde over de finish kwam. Het duo was dan ook teleurgesteld en dat werkte door in hun emotie. Vasseur vindt die reacties niet ongewoon. “Als je dertig seconden na de race op Charles of Carlos of andere rijders in de mediaruimte afkomt, kunnen ze zeker niet blij zijn. Ik zou erg gefrustreerd zijn als ze ontspannen en blij waren met de situatie. Het belangrijkste voor mij is dat iedereen gemotiveerd blijft, met de neus dezelfde kant op wijst en het team blijft steunen. Carlos nam vorige week plaats in de simulator en Charles doet dat deze week”, sluit de Ferrari-teambaas af.