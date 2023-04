Lars Leeftink

Dinsdag 11 april 2023 13:20 - Laatste update: 13:25

Toto Wolff is niet van plan de doelstelling van Mercedes die voorafgaand aan het seizoen gesteld werd aan te passen. De Oostenrijker ziet tevens dat de nieuwe reglementen werken om de teams dichter in de buurt van elkaar te brengen en weet waar het eind vorig jaar mis bleek te gaan bij Mercedes.

In gesprek met Motorsport.com laat Wolff weten dat de goede vorm richting het einde van 2022 Mercedes op het verkeerde been heeft gezet richting het seizoen 2023. "Het werd beter en beter en beter. We waren competitief in de Amerikaanse races. We wonnen in Interlagos, we wisten dat Abu Dhabi (waar Mercedes het moeilijk had) een beetje anders is. Dat was de perfecte storm voor ons. Het was niet goed voor 2023. We dachten dat we op de goede weg waren en dat het concept werkt. Maar dat was niet zo. Vorig jaar was moeilijk omdat we het niet begrepen. Het kwam als een verrassing dat we de auto in een zone hadden gebracht waar hij niet de prestaties genereerde die wij verwacht hadden. In ieder geval geen prestaties die we belangrijk vonden. En dit jaar, het tweede jaar in het reglement, is er veel bewijs over wat er fout ging."

Doelstelling Mercedes

Ondanks dat de doelstelling die Mercedes vooraf heeft gesteld om wereldkampioen te worden niet echt haalbaar lijkt, is Wolff niet van plan de doelstelling bij te stellen. "Ik wil de doelstellingen over het vechten voor een wereldkampioenschap nog niet veranderen, ook al ziet het er niet realistisch uit. Maar ik wil de motivatie hoog houden om het zo goed mogelijk te doen. En we brengen nogal wat stappen. We hebben bijvoorbeeld een andere lay-out van de auto vanaf Imola en we moeten zien hoe dat uitpakt. Er is één team dat ver voor ligt op alle anderen. En dan zijn er met Ferrari, Aston Martin en ons drie teams die strijden om de rest. En ik denk dat we deze twee teams moeten verslaan, voordat je kunt dromen over een terugkeer en kunt streven naar een kampioenschap. Dus, dit is een tweezijdige doelstelling."

Veld niet ver van elkaar vandaan

Wolff ziet tevens dat het veld, op Red Bull na, dichter in de buurt van elkaar is gekomen. Aston Martin is daar het beste voorbeeld van. "Dit is wat we wilden. We wilden een meer financieel houdbare toekomst, we wilden 10 teams die goed kunnen racen met de aerodynamische testbeperkingen die voordelig zijn voor degenen die achteraan staan. Dat alles om een zeer competitief veld te creëren. Waar we vandaag staan, moeten we gewoon erkennen dat één team het beter heeft gedaan dan alle andere. Dan is Aston Martin het volgende team dat je moet erkennen omdat ze net een enorme reuzenstap voorwaarts hebben gemaakt en het is gewoon door goed werk. Er is geen magie en er is niet één ding op een auto waardoor die auto op mysterieuze wijze snel is geworden. Het is gewoon solide techniek en alle onderdelen die bij elkaar komen. Dus ik denk dat we naar de sterren moeten streven."