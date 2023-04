Lars Leeftink

Dinsdag 11 april 2023

De geruchten over een terugkeer van de Formule 1 naar Zuid-Afrika zijn er al een tijdje, maar nu is er naast het Afrikaanse land nog een nieuw land dat een goede kans maakt om vanaf 2024 op de kalender van de sport te staan: Vietnam.

Dit weet grandprix.com te melden. Het is niet voor het eerst, want in 2020 zou er ook al een Grand Prix van Vietnam georganiseerd worden. Deze zou in Hanoi worden verreden, maar dankzij de coronacrisis ging dit niet door. In Azië zijn ze nog steeds streng wat betreft regels omtrent corona, zie het aflassen van de Grand Prix van China dit jaar, maar dit weerhoudt de Formule 1 er dus niet van om te kijken naar uitbreiding in Azië. Dit zou wel betekenen dat er, naast de Grand Prix van België, nog een ander circuit voor 2024 af moet haken om weer op het maximaal toegestane aantal van 24 races - zoals dat staat in het Concorde Agreement - te komen. Naast België is er geen ander circuit dat na dit seizoen geen contract meer heeft. De races in Groot-Brittannië, Japan, Azerbeidzjan en Italië hebben contract tot eind 2024. Het meest logische zou zijn dat één van deze vier circuits dan afvalt, mocht naast Zuid-Afrika ook Vietnam toegevoegd worden.

Van de radar

In 2021 en 2022 stond de Grand Prix van Vietnam tevens niet op het programma en ook dit jaar ontbreekt de race, maar nu lijkt de Formule 1 weer interesse te hebben in een race in het Aziatische land. F1 CEO Stefano Domenicali zou bijna twee weken geleden namelijk een tussenstop hebben gemaakt terwijl hij richting Australië aan het reizen was voor het F1-raceweekend in Melbourne. De Italiaan sprak in Hanoi met de president en de premier van Vietnam en de burgemeester van Hanoi, waar de race gehouden zou worden mocht het doorgang vinden. Een deel van het circuit is door de staten van Hanoi en een deel bestaat echt uit een circuit.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika had, in tegenstelling tot Vietnam, bijna in 2023 op de kalender gestaan. De Formule 1 en de organisatie van de race kwamen er echter nog niet uit. Daardoor staat de Grand Prix van België ook in 2023 op de kalender, zei het voor in plaats van na de zomerstop. Wie kijkt naar de langste contracten van alle circuits in de Formule 1, kan ook meteen zien dat geld een belangrijke factor is voor zowel de Formule 1 als de stad of het land de kans krijgt om een race te organiseren. In Zuid-Afrika, Vietnam en ook het populaire Maleisië kan dat wel eens een lastig verhaal worden. Zuid-Afrika zou nu echter hulp krijgen van de regering, waardoor het financiële gedeelte geen probleem meer zou opleveren. Nu schijnt de laatste bocht het grootste, maar tevens ook nog het enige probleem zijn waar het land tegenaan loopt.