Lars Leeftink

Dinsdag 11 april 2023 10:55 - Laatste update: 10:58

De nieuwe documentaire van Viaplay over Max Verstappen, 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion', geeft een goed beeld van hoe Verstappen buiten raceweekenden om is en heeft al flink wat leuke momenten opgeleverd. De Nederlander is, zo blijkt, in ieder geval duidelijk op de hoogte van de status van het strategieteam van Ferrari.

Ferrari en strategie zijn in de Formule 1 niet de meest succesvolle combinatie gebleken. Het meest recente voorbeeld hiervan was in 2022, toen Ferrari een prima auto had die mee kon doen om de titel. Een kans om Verstappen uit te dagen werd, naast betrouwbaarheidsproblemen, weggegooid door een paar strategische blunders die invloed hadden op de resultaten van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Hier kwam Verstappen, die streed met de Ferrari's in 2022, zelf ook achter.

Verstappen kan het niet laten

Verstappen is in de documentaire van Viaplay in een auto onderweg en checkt het weerbericht voor het raceweekend dat eraan zit te komen. Welk raceweekend dit is, is niet helemaal duidelijk. "Regen op vrijdag en zaterdag", is de conclusie van de Nederlander. De bestuurder van de auto vraagt vervolgens of het beter is voor Verstappen en Red Bull als er regen is. "Meer chaos", reageert Verstappen. "Maar als het droog is, heeft Ferrari meer kans om de strategie te verpesten." Dit levert flink wat lachende gezichten op in de auto. De derde en laatste aflevering van de serie is vanaf komend weekend te zien op Viaplay.

Verstappen in 2023

Tot nu toe heeft Verstappen zich in 2023 om niemand druk hoeven maken. De enige problemen die Red Bull heeft gekend tot nu toe na drie races komen van de RB19 zelf (versnellingsbak), en niet van Ferrari, Aston Martin en Mercedes. Drie overwinningen na drie races, beide coureurs bovenaan in het kampioenschap en met afstand het beste team bij de constructeurs. De vraag is vooral of de teams het gat in Europa kunnen gaan dichten met upgrades, of dat Red Bull de rest van 2023 dominant blijft en het vooral spannend wordt op P3 in het kampioenschap en P2 bij de constructeurs.