'Nieuw bewijs' afpakken titel Hamilton, Verstappen en Piquet vieren Pasen | GPFans Recap

Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 21:41 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton met verschillende ideeen om het sprintraceweekend of het raceweekend in zijn algemeen spannender en leuker te maken voor de fans en de coureurs, zag Peter Windsor tijdens de Grand Prix van Australië het bewijs dat de FIA verkeerd handelde tijdens de race in Abu Dhabi eind 2021 en werd Nico Hülkenberg besproken als mogelijke vervanger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 10 april 2023.

Windsor vergelijkt Australië met Abu Dhabi 2021: 'Wederom bewijs dat Hamilton bestolen is'

De chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië iets meer dan een week geleden zijn wederom bewijs dat Lewis Hamilton in 2021 wereldkampioen had moeten worden, maar dat de FIA dit voorkwam. Dit gebeurde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, die Max Verstappen toen won in de laatste ronde. De mening van voormalig team- en sponsormanager Peter Windsor is dat de FIA in Melbourne juist handelde en heeft gehandeld zoals het in Abu Dhabi had moeten handelen. "Voor mij was het absoluut bewijs - opnieuw - van wat er fout ging in Abu Dhabi", zo laat hij weten op zijn YouTube-kanaal.

Hülkenberg als vervanger van Pérez: "Hij zou het in een Red Bull beter doen"

Er is sinds de Grand Prix van Mexico eind vorig jaar veel gedoe rondon Max Verstappen en Sergio Pérez. Ben Anderson, analist bij The Race, is van mening dat Nico Hülkenberg het naast de regerend wereldkampioen beter zou doen bij Red Bull Racing dan Pérez het nu doet. Het is volgens hem een 'controversiële mening', maar hij denkt dat dit ondanks de historie het geval zou zijn.

Coulthard over zegereeks Verstappen: "Alleen een f*cking idioot zou dat zeggen"

Verstappen heeft al twee kampioenschappen achter elkaar weten te winnen. In 2023 lijkt hij hard op weg om zijn derde titel te winnen. Toch is er ook veel kritiek op de prestaties van Verstappen, want de coureur van Red Bull Racing zou alleen maar zo dominant zijn omdat hij een goede en snelle auto heeft. David Coulthard vindt dit complete onzin.

Piquet en Verstappen vieren met familie Pasen in Monaco

Afgelopen weekend was het Pasen, en ook de coureurs zijn dan met hun familie op pad. Zo ook wereldkampioen Max Verstappen. Wanneer hij dit seizoen het circuit niet domineert, brengt de regerend wereldkampioen veel tijd door met zijn vriendin Kelly Piquet, die beide wereldkampioenschappen van de Nederlander van dichtbij heeft meegemaakt.

Verstappen doet voorstel voor tweedaags raceweekend: "Maak die dagen spannend"

Er komt een nieuw format aan voor de spintraceweekenden, waarin er nog een kwalificatie bij gaat komen. Max Verstappen is en blijft een voorstander van de invulling die de Formule 1 al jaren kent. Als er dan toch getest moet worden met een ander format, dan heeft Verstappen wel een idee: schrap de complete vrijdag.