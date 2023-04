Jeen Grievink

Max Verstappen heeft zo zijn eigen visie op het invullen van de raceweekenden. De Nederlander is en blijft een voorstander van de traditionele invulling van de evenementen, maar als er dan toch wijzigingen doorgevoerd moeten worden, dan heeft Verstappen wel een idee: schrap de complete vrijdag.

Verstappen heeft al meermaals laten weten geen fan te zijn van de weg die de Formule 1 is ingeslagen. De kalender wordt voller en voller en tegelijkertijd worden ook de raceweekenden an sich steeds drukker en intenser. Zo gaat de sport hoogstwaarschijnlijk eind april in Azerbeidzjan testen met een opzet waarbij er twee keer gekwalificeerd wordt: één keer voor de sprintrace en één keer voor de Grand Prix op zondag. Verstappen ziet al deze veranderingen niet zitten en heeft zelfs gezegd dat hij zou kunnen stoppen als de Formule 1 doorgaat met deze wijzigingen. Toch is Verstappen wel bereid mee te denken en daarom komt hij met een andere radicale ingreep. Hij is bereid de hele vrijdag te laten vervallen.

Verstappen stelt tweedaags raceweekend voor

De huidige weg die de sport ingeslagen is, is volgens Verstappen niet de juiste om de Formule 1 spannender te maken. "Ik denk dat dat niet de juiste manier is om het aan te pakken", zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com. De regerend wereldkampioen begrijpt echt wel dat de Formule 1 de sport zo spannend en interessant mogelijk wil maken voor de fans, maar denkt dat daar ook andere mogelijkheden voor zijn. "Ik begrijp natuurlijk dat ze eigenlijk willen dat iedere dag spannend is, maar dan denk ik dat het beter is om gewoon het weekend in te korten, dus alleen racen op zaterdag en zondag en dan die twee dagen spannend maken."

Maak sport spannender door teams dichter bij elkaar te brengen

Volgens Verstappen kun je zo twee problemen tegelijk aanpakken. Je maakt de sport spannender, maar houdt ook de alsmaar groeiende kalender behapbaar voor de coureurs. Verstappen stelt dat het racen op zaterdag en zondag verankerd zit in het DNA van de sport en dat men daar niet aan moet sleutelen. Breng de auto's dichter bij elkaar en maak zowel de zaterdag als zondag spannend, dat is dé oplossing, zo stelt hij. "Als we zes, zeven teams krijgen die strijden voor een overwinning, dan is dat waanzinnig. Dan hoef je echt niets te veranderen", aldus de Red Bull-coureur.

Idee Verstappen zou slechts één vrije training bevatten

Bij het idee van Verstappen zal er dus een complete 'racedag' verdwijnen uit de opzet voor een weekend. Normaliter wordt er op de vrijdag twee keer een vrije training afgewerkt, maar deze zullen dus te komen vervallen. Dit betekent dat de teams en coureurs op zaterdag slechts één oefensessie hebben om hun bolide goed af te stellen voor de kwalificatie en de race. Het maakt echter de vrije training wel een stuk spannender en intenser, want de teams zullen de tijd dan volledig moeten benutten om alles uit te proberen.