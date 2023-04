Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 15:38 - Laatste update: 15:44

Wanneer hij dit seizoen het circuit niet domineert, brengt regerend wereldkampioen Max Verstappen veel tijd door met zijn vriendin Kelly Piquet, die beide wereldkampioenschappen van de Nederlander van dichtbij heeft meegemaakt.

De Red Bull-coureur is sinds 2021 samen met Piquet, de dochter van voormalig wereldkampioen Nelson Piquet. Het paar brengt vaak tijd door met familie en vrienden, met als nieuwste voorbeeld het paasweekend in Monaco. Dit liet Piquet afgelopen weekend in een Instagram-post weten aan haar fans.

Foto's spreken boekdelen

Naast foto's van familieleden, een idyllische villa en een pittoreske dineropstelling, deelde Piquet een foto van haar en Verstappen waarin ze konijnenoren op hun hoofd hebben. Het duo was echt in paasstemming dus. Het paar was de laatste tijd ook veel te zien in de documentaire van Viaplay, 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'. Daarin liet Piquet duidelijk merken dat ze het niet toe zal staan dat Verstappen na zijn tijd in de Formule 1 'zo dik als een puddingbroodje wordt', waardoor de Nederlander ook rondom feestdagen zal moeten oppassen met wat hij eet.