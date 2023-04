Jeen Grievink

Maandag 10 april 2023 12:37 - Laatste update: 12:41

De gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Australië zijn wederom bewijs dat Lewis Hamilton van zijn wereldtitel is bestolen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, zo is de mening van voormalig team- en sponsormanager Peter Windsor. "Voor mij was het absoluut bewijs - opnieuw - van wat er fout ging in Abu Dhabi", zo laat hij weten op zijn YouTube-kanaal.

De Grand Prix van Australië kende grote gelijkenissen én verschillen met de Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021. In beide races ging het in de absolute slotfase mis en moest er een herstart plaatsvinden. Het grote verschil was echter dat in Melbourne de auto's achter de safety car over de finish gingen, terwijl er in Abu Dhabi voor werd gekozen om nog een race van één ronde te houden. In het geval van Abu Dhabi pakte deze keuze van de wedstrijdleiding desastreus uit voor Hamilton, die zijn achtste wereldtitel in rook op zag gaan. Max Verstappen passeerde hem in de laatste ronde en greep de titel voor de neus van Hamilton weg. Onterecht, zo concludeert Windsor als hij de race in Melbourne erbij pakt.

Artikel gaat verder onder video

Abu Dhabi had zelfde finish moeten hebben als Australië

Windsor is van mening dat er in Abu Dhabi op dezelfde manier gefinisht had moeten worden als in Australië. "Dat is de finish die we ook hadden moeten hebben in 2021", zo doelt hij op de safety car. "Ik zag de Australische fans - die behoorlijk luidruchtig kunnen zijn - niet klagen of boe roepen in de zin van 'nee, we willen dat deze wedstrijd eindigt als een echte race van één ronde, dit is verschrikkelijk'. Ze waren allemaal gewoon aan het juichen en klappen, precies zoals ik zei dat ze ook zouden hebben gedaan in Abu Dhabi '21 als ze achter de safety car waren geëindigd."

OOK INTERESSANT: Russell wil meer logische F1-kalender: "Australië double-header met Midden-Oosten"

Opnieuw bewijs dat het in Abu Dhabi gruwelijk mis ging

Er had in Abu Dhabi gewoon achter de safety car gefinisht moeten worden, aldus Windsor. "Dat hadden ze moeten doen, Lewis reed daar op weg naar zijn achtste wereldtitel", zo vertelt de 70-jarige Brit, die in Australië "wederom bewijs" zag van de manipulatie in Abu Dhabi. "Dat (in Australië, red.) was voor mij het absolute bewijs - opnieuw - van wat er mis ging in Abu Dhabi en ik kan me daar nog steeds over opwinden."

Lewis Hamilton "beroofd" van achtste wereldtitel

Hij vervolgt: "Ik vind het nog steeds erg rot dat ze (de wedstrijdleiding, red.) het helemaal verknald hebben en Lewis Hamilton door dat ene incident hebben beroofd van zijn achtste wereldtitel. Een kampioenschap win of verlies je natuurlijk niet in één race, maar ik heb het over de beslissing die is genomen."

OOK INTERESSANT: Bottas 'combineert' racen met alcohol: "Eerst bezig met mijn gin, dan weer racen"

Het kon niemand iets schelen in Australië

Volgens Windsor doet het dan extra pijn dat er in Melbourne wél de juiste beslissing is genomen en dat dat voor de fans gewoon prima was. "Het kon niemand (in Melbourne, red.) iets schelen. De Australiërs vonden het gewoon mooi met die safety car, ze waren allemaal aan het juichen."