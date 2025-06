Red Bull Racing-teambaas Christian Horner benadrukt nogmaals dat hij niet van plan is om bij de Oostenrijkse formatie te vertrekken, omdat hij zich verbonden voelt aan het team waarvan hij al ruim twintig jaar aan het roer staat.

Christian Horner is de langstzittende teambaas in de Formule 1. De Brit wierp zich eind 2004 op als teambaas van Red Bull Racing, toen de formatie voortkwam uit de overname van het team van Jaguar. Horner heeft hoge pieken en diepe dalen met de renstal meegemaakt, maar heeft het team ondertussen uit laten groeien tot één van de meest succesvolle teams uit de geschiedenis van de sport. In 2024 leek zijn positie op losse schroeven te staan, toen er een onderzoek naar hem werd gestart vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Dit jaar worden er in de media opnieuw vraagtekens bij zijn toekomst gezet. Maar nu omdat hij in beeld zou zijn als opvolger van Fred Vasseur bij Ferrari.

Horner voelt zich thuis bij Red Bull Racing

Horner zelf heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niet van plan is te vertrekken. Zo ook in gesprek met PlanetF1: "Gedurende de jaren heb ik natuurlijk verschillende aanpakken gehad, en het is altijd een compliment om met andere teams in verband te worden gebracht, omdat het allemaal fantastische teams zijn", klinkt het. Maar mijn hart en ziel liggen bij dit team. Ik heb er een groot deel van mijn leven aan geïnvesteerd, en ik voel verantwoordelijkheid naar veel mensen."

Toekomstplannen Horner

Het contract van Horner verloopt aan het eind van 2030. Of hij voor daarna al plannen heeft? "Ik blijf het doen zolang ik dezelfde passie en motivatie voel", klinkt het. "Ik heb vandaag de dag nog steeds dezelfde passie en motivatie als 21 jaar geleden. Ik heb nu alleen wat meer ervaring om op terug te vallen, en wat meer littekens van oorlogswonden. Maar daar word je op verschillende manieren alleen maar harder van."

