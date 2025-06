Max Verstappen heeft zijn bewondering uitgesproken voor Andrea Kimi Antonelli na zijn indrukwekkende podiumplaats in de Formule 1. De Nederlander liet tijdens een persconferentie na de Grand Prix van Canada weten niet verrast te zijn door de prestatie van de jonge Italiaan, die hij al langer in de gaten houdt. Antonelli eindigde als derde op het Circuit Gilles Villeneuve.

Antonelli schreef geschiedenis door als jongste coureur ooit een - weliswaar veredelde - pole position te pakken tijdens de sprint van de Grand Prix van Miami en nu heeft de Mercedes-rookie zichzelf weten te voegen bij het lijstje van jongste coureurs met een podiumplek. Verstappen, die Antonelli al langer kent vanuit de karting, viel het kalme en nuchtere karakter van de jonge Italiaan op. "Wat indrukwekkend is, is dat hij van nature snel is. Wat ik leuk vind, is zijn nuchtere, kalme aanpak. Dat zijn geweldige kwaliteiten om te hebben," zo vertelt de Red Bull-coureur.

Verstappen als inspiratie

De jonge Mercedes-coureur zelf vertelde eerder al dat Verstappen een grote inspiratiebron is in zijn eigen carrière. Antonelli vertelt dat het zien van de Limburger, zeker in zijn rookie jaren, hem veel motivatie gaf. "Natuurlijk was het verbazingwekkend wat Max in de loop der jaren heeft gepresteerd, vooral in zijn beginjaren. Hij is dus absoluut een model waar ik door geïnspireerd raak." Racen tegen de beste coureurs, zoals teamgenoot George Russell, helpt Antonelli naar eigen zeggen om beter te worden en heeft hem dus ook geholpen bij zijn eigen succes.

Meer van Antonelli

Verstappen zelf voegt eraan toe dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Antonelli een podium zou pakken, ondanks enkele ongelukkige races eerder dit seizoen. "Het was slechts een kwestie van tijd. Ik ben erg blij dat het voor hem is gebeurd. Het geeft je meer vertrouwen. Het is een mooie boost en het zal alleen maar beter worden", besloot Verstappen over de coureur die aankomende week aan de slag gaat met zijn schoolexamens.