Mexicaanse journalist kritisch op Pérez, Horner moppert over sprintrace in Bakoe | GPFans Recap

Zondag 9 april 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Liberty Media denkt erover na om de Grand Prix van Japan van 2024 te verplaatsen. Peter Windsor kijkt naar de titelkansen van Sergio Pérez en vindt dat de Mexicaan iets te hoog van de toren blaast en Christian Horner moppert op het houden van een sprintrace op de straten van Bakoe. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Pérez haalt woede op de hals van Mexicaanse journalist: "Jammer dat dit je stoort"

Sergio Pérez heeft zich niet populair gemaakt in eigen land. Een van de presentatoren van de Mexicaanse tak van ESPN, Miguel González, was aanwezig met zijn zoon in het restaurant waar de vijfvoudig Grand Prix-winnaar zat te eten met zijn familie. Een klein kiekje voor zijn zoon kon er niet vanaf, die daarna in tranen was uitgebarsten.

'F1 verplaatst GP van Japan naar maart in 2024 in triple header met Australië en China'

Formule 1-eigenaar Liberty Media overweegt om de Grand Prix van Japan 2024 te verplaatsen naar maart volgend jaar. Normaliter vindt de race pas plaats aan het einde van het seizoen, maar vanwege de ramadan worden de plannen mogelijk omgegooid.

Sebastian Vettel laat het internet smelten door zijn race voor de liefde te winnen

Sebastian Vettel heeft weliswaar zijn helm aan de wilgen gehangen, maar laat van zich horen op social media. De Duitser was lange tijd niet op de socials terug te vinden, maar inmiddels heeft hij Formule 1-fans in tranen weten te brengen met behulp van wat romantiek.

Windsor vindt Pérez te hoog van de toren blazen: "Dat zeggen andere coureurs niet snel"

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor had Sergio Pérez het beste even een pas op de plaats kunnen maken in plaats van pretenderen dat Max Verstappen bij Red Bull wordt voorgetrokken. De Brit was op eerste paasdag op zijn YouTube-kanaal aanwezig om kijkersvragen te beantwoorden en gaat in op de titelaspiraties, maar vooral de uitspraken van de Mexicaanse Red Bull-coureur.

Horner moppert op 'belachelijke' beslissing rondom sprintrace in Bakoe

Red Bull-teambaas Christian Horner is allerminst blij met de eerste sprintrace die in Bakoe gaat plaatsvinden. De teambaas wijst vooral naar het nauwe stratencircuit waar schade in een klein hoekje zit. Voor hem is het dan ook onbegrijpelijk dat de FOM het raceweekend in Azerbeidzjan heeft uitgekozen om het sprintformat op toe te passen.