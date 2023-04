Brian Van Hinthum

Het sprintraceformat is momenteel onderwerp van gesprek en ook binnen het team van Red Bull Racing wordt er gehoopt op een verandering in de huidige stijl. Eén ding waar Christian Horner echter geen begrip voor heeft, is het feit dat de eerste sprintrace van het jaar op een stratencircuit in Bakoe wordt gehouden.

Voorlopig is men vanuit de paddock niet helemaal tevreden met de manier waarop de sprintraceweekenden in zijn werking gaan. Op vrijdag wordt er een vrije training gereden, alvorens er later op de dag al gekwalificeerd moet worden. Na de kwalificatie volgt er op zaterdag nog een vaak doelloze vrije training onder parc ferme-regels, waarna later op die dag de sprintrace wordt gereden. Op zondag is dan daadwerkelijk de echte race, waarbij de uitslag van de sprintrace fungeert als startopstelling.

Belachelijk

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in Bakoe een nieuw format te introduceren met een extra kwalificatie in plaats van de vrije training op zaterdag. Dat is volgens Red Bull een goed idee, al kan Horner daarentegen geen begrip opbrengen voor een andere kwestie. "De realiteit is dat het absoluut belachelijk is om de eerste sprintrace van het jaar op een stratencircuit zoals dat in Azerbeidzjan te houden", moppert de Brit.

Budgetplafond

Hij legt uit waarom: "Vanuit het perspectief van het spektakel en de fan is het waarschijnlijk één van de mooie sprintraces van het jaar. Maar vanuit het perspectief van het budgetplafond, is het enige wat je kan doen je auto naar de vernieling hebben. Dat kost dan een hoop geld. Eén race is dus meer dan genoeg in Bakoe. Het feit dat er nu twee hebben, dat kan wel wat actie opleveren. Dat is wel onderdeel van onze uitdaging en taak die voor ons ligt."