Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 13:53

Liberty Media heeft naar verluidt het plan om de Grand Prix van Japan van 2024 te verplaatsen naar maart na de Formule 1-races in Saoedi-Arabië, Australië en China. Dat laat het Spaanse medium SoyMotor weten.

Vanwege ramadan is het bijna niet mogelijk om twee races in het Midden-Oosten te organiseren aan het begin van het volgende seizoen. Het lijkt erop dat Bahrein ruimte zal moeten maken in maart.

Triple header

Het idee zou zijn dat de wintertests wederom op Bahrain International Circuit zullen worden gehouden in de tweede helft van februari. Vervolgens zou het Formule 1-circus verhuizen naar Saoedi-Arabië voor de eerste Grand Prix van 2024 op 3 maart. Na de race in Djedda zal de koningsklasse naar verluidt richting Australië trekken voor de race in Melbourne op 17 maart. Dat zou het begin van een triple header moeten worden. De Grand Prix van China zou dan op de planning moeten staan voor 24 maart met Japan de week daarop op 31 maart.

Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka wordt traditioneel gehouden aan het begin van oktober en het was deze eeuw nog zelfs de seizoensfinale van 2001 tot en met 2003. Door de introductie van races in het Midden-Oosten met Bahrein en Abu Dhabi evenals Saoedi-Arabië en Qatar is de kalender tot en met midden of zelfs eind november uitgebreid. Als Saoedi-Arabië het seizoen van 2024 mag openen en er is vanwege ramadan dus plek voor slechts één race in het Midden-Oosten, dan lijkt het logisch dat de Grand Prix van Bahrein naar oktober of november wordt verplaatst en zou daarmee dus eigenlijk van plek wisselen met Japan.