Vincent Bruins

Vrijdag 17 maart 2023 19:17 - Laatste update: 19:49

De Grand Prix van Saoedi-Arabië moet in 2024 de seizoensopener van de Formule 1 worden of de race op Jeddah Corniche Circuit moet verplaatst worden naar het einde van het seizoen, volgens Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud. De president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) legt uit waarom.

De allereerste race van de koningsklasse in Saoedi-Arabië werd in 2021 verreden. Het was toen de voorlaatste ronde van het seizoen in het eerste weekend van december. Nog geen vier maanden later vond de tweede Formule 1-race in het koninkrijk alweer plaats, namelijk op 27 maart. Ook dit weekend wordt de Saoedische Grand Prix in de derde maand van het jaar verreden. De SAMF zal in overleg moeten gaan met Formula One Management (FOM) of dat in 2024 nog steeds een mogelijkheid is.

Artikel gaat verder onder video

Beste oplossing voor iedereen

"Het is nog te vroeg om te zeggen," antwoordde de prins op de vraag van Motorsport.com of de plannen om het seizoen van 2024 in Saoedi-Arabië te openen realistisch zijn. "We zouden ontzettend graag de eerste race van het jaar willen hebben en ik weet zeker dat dit iets is dat we nu moeten bespreken, voordat de kalender wordt aangekondigd. We willen feedback van de teams horen, omdat we willen wat het beste is voor FOM en wat het beste is voor de teams. Als het de beste oplossing is, zouden we graag de eerste race organiseren, maar er staat nog niks vast."

OOK INTERESSANT: Saoedi-Arabië bouwt "autosportstad met meer dan dertien circuits" voor Formule 1

Te heet na ramadan

De Grand Prix van Saoedi-Arabië zal in 2024 waarschijnlijk naar het eind van het seizoen verplaatst moeten worden, als het niet als openingsrace kan plaatsvinden, vanwege de ramadan. "Of in Saoedi-Arabië kan worden geracet vóór de ramadan of in Bahrein [en niet in allebei]," legde hij verder uit. "Na de ramadan is het in april en mei te heet, dus maart is de laatste mogelijkheid om te racen, wanneer het weer er nog geschikt voor is. We zagen dat het te heet was in Bahrein, toen de races daar nog in april plaatsvonden. We moeten het echter overleggen met het FOM en de teams. Anders verschuift [de Grand Prix] naar oktober of na oktober, wanneer het weer beter begint te worden in onze regio."