Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 19:16 - Laatste update: 19:21

Sergio Pérez heeft zich niet populair gemaakt in eigen land. Een van de presentatoren van de Mexicaanse tak van ESPN, Miguel González, was aanwezig met zijn zoon in het restaurant waar de vijfvoudig Grand Prix-winnaar zat te eten met zijn familie. Een klein kiekje voor zijn zoon kon er niet vanaf, die daarna in tranen was uitgebarsten.

Formule 1-coureurs staan het hele jaar in de spotlight. De spaarzame momenten dat ze dan tijd hebben met hun familie, daar willen ze dan ook in alle rust van genieten. Charles Leclerc kwam onlangs in het nieuws omdat fans het adres van de Monegask hadden achterhaald en daarna bij hem op de stoep stonden. Ook de Ferrari-coureur vindt het uitdelen van handtekeningen of op de foto gaan geen enkel probleem, maar wel wanneer het hem uitkomt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc dringt bij fans aan te stoppen met naar zijn huis te komen: "Respecteer mijn privacy"

Pérez is gesteld op zijn privacy

Pérez staat over het algemeen echt bekend als een familieman en vorig jaar tijdens de Grand Prix van Mexico werd hij lastig gevallen door enkele fans. "Ik vind het niet leuk dat ze niet respecteren wanneer ik tijd doorbreng met mijn familie of eet, het is een zeer kostbare tijd en soms verliezen ze dat respect voor je privacy", zo vertelde hij destijds erover.

Gracias a @SChecoPerez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia.

Esta vez las lagrima que provocaste no fueron de emoción. 1/2 — Miguel González (@mg_michel) April 8, 2023

Foto geweigerd

Ditmaal wordt hij ervan beschuldigd een foto te hebben geweigerd van een kind dat daar om vroeg in een restaurant. "Met dank aan Sergio Pérez voor het negeren en zijn rug toekeren van mijn zoon bij het verlaten van het restaurant. Vol ongeloof benaderde ik je om te vragen of je een foto met hem wilde maken en je weigerde hem door te zeggen dat je hier als gezin kwam. Dit keer waren de tranen die je uitlokte geen tranen van emotie", zo schreef González op Twitter.

El niño esperó a que terminaran y salieran para no ser impertinente, qué pena que te moleste que un niño te pida una foto, aunque estás en todo tu derecho de negarla @SChecoPerez

Por cierto la basura de la mesa se recoge. La educación también se enseña y se aprende en familia. — Miguel González (@mg_michel) April 8, 2023

Opvoeding

De journalist ging nog een stapje verder. González bekritiseerde daarna de tafelmanieren van Checo en zijn familie. "Het kind wachtte tot iedereen klaar was en vertrok om niet brutaal te zijn, wat een schande dat het je stoort dat een kind je om een foto vraagt, hoewel je het volste recht hebt om het te weigeren natuurlijk. Trouwens, het afval op tafel wordt verzameld. Opvoeding wordt ook in het gezin geleerd en aangeleerd", zo haalde de journalist nog even uit.