Zondag 9 april 2023 10:34 - Laatste update: 10:36

Het woonadres van Charles Leclerc zou in de afgelopen maanden een keer zijn gelekt en een aantal mensen lijken daar nu misbruik van te maken. De Ferrari-coureur dringt bij de fans aan te stoppen met naar zijn huis te komen.

Leclerc laat in zijn Instagramstory weten er niet van gediend te zijn dat mensen in groepen langs zijn appartement komen, aanbellen en vragen om foto's en handtekeningen. Dat is iets wat hij graag voor de fans over heeft, wanneer hij op straat loopt of op het circuit is, maar thuis wil hij met rust gelaten worden.

Slechtste seizoen tot nu toe

De Monegask is tot nu toe bezig aan zijn slechtste seizoen met de Scuderia. In Bahrein vocht Leclerc om de tweede plaats met Sergio Pérez, maar hij zag een vrijwel zekere podiumpositie in rook opgaan door motorproblemen. In Saoedi-Arabië moest hij de race in Djedda vanaf P12 aanvangen na een gridstraf en wist niet hoger te finishen dan zevende. Het zijn de enige zes punten die hij in 2023 tot nu toe verdiend heeft, want ook in Australië viel hij namelijk uit. Na contact met Lance Stroll stond zijn Ferrari in de grindbak. Hij wist in Melbourne geen ronde te voltooien.

Steun betekent alles

"Ergens in de afgelopen maanden is mijn woonadres op de een of andere manier gelekt, wat ervoor heeft gezorgd dat mensen zich onder mijn appartement verzamelen, aanbellen en vragen om foto's en handtekeningen," zo schrijft de 25-jarige. "Terwijl ik altijd blij ben om er voor jullie te zijn en ik waardeer jullie steun echt, respecteer alsjeblieft mijn privacy en stop met naar mijn huis komen. Ik zorg ervoor dat ik voor iedereen stop, wanneer jullie mij op straat zien of op het circuit, maar ik kom niet naar buiten, als jullie langs mijn huis komen. Jullie steun, in het echt en op sociale media, betekent alles voor me, maar er is een grens die niet overschreden mag worden. Fijne Pasen, iedereen."