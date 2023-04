Sebastian Vettel laat het internet smelten door zijn race voor de liefde te winnen

Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 12:16

Voor iemand die zo relatief nieuw is met sociale media en Instagram begint Sebastian Vettel er nu goed in te worden om de Formule 1-fans in tranen te laten. Dit lukte hem ook dit weekend weer met behulp van wat romantiek.

De 35-jarige Duitser ging eind vorig jaar met pensioen ging na een sprankelende carrière waarin hij vier wereldtitels wist veilig te stellen, en hij deed dat met een belangrijke boodschap: "Er is nog steeds een race om te winnen". Dit weekend speelde hij in op die boodschap met een Instagrampost gewijd aan de liefde van zijn leven.

Artikel gaat verder onder video

Belangrijkste race gewonnen

Vettel plaatste het bericht voor zijn 2,7 miljoen volgers met een ontroerende boodschap aan zijn jeugdliefde en nu vrouw Hanna Prater, waarmee hij het internet liet smelten. Het liefdesbriefje van hem leest: "Ik heb de belangrijkste race gewonnen. Het was de race naar het hart van de liefde van mijn leven, Hanna. Ik hou van je." Het briefje ging vergezeld met foto's van zowel Hanna als Seb in hun jonge jaren, toen hun relatie en Vettels autosportcarrière bloeide. Hij was ooit een verdeeldheid zaaiend figuur voor sommige fans van de Formule 1, maar de overgang van Vettel naar een geliefde grootheid lijkt nu voltooid, mede dankzij zijn geweldige inzet voor goede doelen, waaronder de strijd tegen klimaatverandering.

OOK INTERESSANT: Vettel heeft geen spijt van pensioen: "Ik volg F1 op dit moment gewoon als toeschouwer"

Instagrampost

Bekijk hier de post op Instagram met alle hartverwarmende reacties.