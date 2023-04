Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 08:49 - Laatste update: 08:50

Sebastian Vettel is na afgelopen Formule 1-seizoen met pensioen gegaan. Ondanks het recente succes van Aston Martin, heeft de Duitser er geen spijt van dat hij zijn helm aan de wilgen heeft gehangen.

Vettel werd door indrukwekkende prestaties in de Formule BMW en Formule 3 opgepikt door Red Bull als juniorcoureur. Hij nam in 2007 plaats bij Toro Rosso, wat we tegenwoordig kennen als AlphaTauri, na het ontslag van Scott Speed. Na een geweldige vierde plaats in China dat jaar bleef Vettel bij Toro Rosso met meer succes in 2008: hij pakte de zege in de Grand Prix van Italië. Vanaf 2009 reed de nu 35-jarige voor Red Bull Racing waar hij van 2010 tot en met 2013 onverslaanbaar was. Na een aantal seizoenen met Ferrari en Aston Martin is Vettel na de Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen november met pensioen gegaan.

Aston Martin in 2023

Aston Martin heeft in de winter enorm veel vooruitgang geboekt. Vorig jaar werd de renstal van Lawrence Stroll zevende in het constructeurskampioenschap met 55 punten. Na drie Grands Prix in 2023 heeft het Britse team al tien punten meer gescoord dan vorig jaar. Het is Fernando Alonso gelukt om driemaal derde te worden in Bahrein, Saoed-Arabië en Australië. Lance Stroll werd zesde in de seizoensopener en maakte een goede openingsfase mee op het circuit in Djedda, maar de Canadees moest noodgedwongen stoppen met motorproblemen. Hij werd vervolgens vierde in Melbourne, zijn eerste finish in de top vijf sinds eind 2020.

Terugkeer niet op de planning

"Op dit moment volg ik [de Formule 1] gewoon als toeschouwer, maar dan met heel veel insider-informatie van de afgelopen jaren," legde Vettel uit tegenover BILD. "Ik vind het prima hoe mijn nieuwe situatie nu is en ik kijk ernaar uit om dingen na te jagen die mij interesseren en om in verschillende onderwerpen te duiken. Ik geniet van tijd doorbrengen met de kinderen en familie. Ik ben een boel ideeën aan het verzamelen en ik laat mezelf een beetje gaan, voordat er iets meer concreets uit komt." Een terugkeer in de koningsklasse kan hij zich niet voorstellen: "Dat staat niet op de planning," sloot Vettel af.