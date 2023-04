Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 17:44 - Laatste update: 18:11

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor had Sergio Pérez het beste even een pas op de plaats kunnen maken in plaats van pretenderen dat Max Verstappen bij Red Bull wordt voorgetrokken. De Brit was op eerste paasdag op zijn YouTube-kanaal aanwezig om kijkersvragen te beantwoorden en gaat in op de titelaspiraties, maar vooral de uitspraken van de Mexicaanse Red Bull-coureur.

Pérez heeft zich in de voorbije maanden uitgesproken over zijn titelkansen. Zo zou teamgenoot Max Verstappen zijn eerste wereldtitel voornamelijk te danken hebben aan het verdedigende werk van de Mexicaan en is het inmiddels tijd geworden dat Red Bull Racing Checo hetzelfde materiaal gaat geven, als zijn Nederlander teamgenoot. Windsor begrijpt de retoriek van Pérez niet helemaal en stelt dat dit alleen maar in het nadeel werkt van de Mexicaan.

Terugblik Australië

"We hebben het over een coureur die afgelopen zaterdag vijf keer van de baan is geschoten, omdat hij de temperatuur niet in de banden kreeg", zo wijst hij naar de dramatische kwalificatie voor Pérez in Melbourne. "Het gaat erom dat hij doorheeft dat Max iets met het rempedaal doet, wat hem niet lukt en daar moet hij eigenlijk stil over zijn, want hij heeft gewoon niet zo'n goede job gedaan", zo gaat de Brit verder over de zaterdag in Melbourne.

Uitspraken Pérez

Na de overwinning in Djedda, maakte Pérez duidelijk dat hij dit jaar alleen de wereldtitel als doel heeft. Daarbij vertelde hij ook dat hij gelijke kansen en gelijk materiaal wil en precies dat had de Mexicaan beter voor zich kunnen houden, stelt Windsor. "Als je fouten maakt en je teamgenoot verslaat je, dan kun je het beste even je mond houden en waarom zou je dat niet doen? Na Saoedi-Arabië denk ik niet dat andere coureurs snel zouden zeggen: 'Ik heb nu een kans op de wereldtitel en ik wil gelijkwaardig materiaal. Dat zou Daniel (Ricciardo red.) niet eens zeggen. Het is best wel een opzienbarende uitspraak", zo ziet Windsor.

Peter Windsor

Subtielere aanpak

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar had zich volgens Windsor veel slimmer kunnen opstellen om in het hoofd van Verstappen te komen. "Wat hij had moeten zeggen was: 'Geweldig dat ik hier in Saoedi-Arabië heb gewonnen. Ik hou van deze auto met dit geweldige team en we hebben nog een aantal races te gaan en ik kan niet wachten op Monaco.' Dat had hij moeten zeggen, alleen al om in het hoofd van Max te komen. Niet om Max van slag te krijgen, maar meer om hem te laten nadenken; Pérez is niet langzaam in Monaco. Ik zou iets subtieler zijn, als ik hem was. Niet alleen maar zeggen: Ik verdien de wereldtitel, dat is een beetje overdreven", aldus Windsor.