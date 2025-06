"Het is vervelend dat Verstappen geen enkele keer een mening meer geeft"

Max Verstappen (27) koos er ook in Spanje weer voor om zijn 'zwijgrecht' toe te passen bij de media. De Red Bull-coureur werd bestookt met vragen over zijn incident met George Russell (27), maar met name bij de Engelse pers besloot Verstappen er niet echt inhoudelijk op in te gaan. Rob van Gameren vindt dit "vervelend", zo laat hij weten bij het Race Café op Ziggo Sport.

Verstappen deed het al vaker dit seizoen: bij de pers verschijnen maar weinig zeggen. Het gebeurt steeds vaker en heeft ook alles te maken met de nieuwe regel van de FIA dat je als coureur gestraft kunt worden als je de verkeerde woorden gebruikt. Hoewel de autosportbond deze regel al iets afgezwakt heeft, koos Verstappen er ook na de Grand Prix van Spanje voor om niet meer te zeggen dan nodig. Zeker bij de Britse pers ging hij niet inhoudelijk op de vragen in. Van Gameren begint zich er een beetje aan te storen, zo laat hij weten. De tv-presentator verschilt hierin van mening met Olav Mol, die stelt dat de FIA dit zelf over zich heeft afgeroepen.

Verstappen geeft "geen enkele keer meer een mening"

"Ik vond het interview na afloop... Ja, ik vind dat toch vervelend, dat Max eigenlijk geen enkele keer meer een mening meer geeft nu, omdat hij denkt dat hij daarop wordt aangepakt enzo", zo begint Van Gameren. "Maar hee, hij wordt nu toch al aangepakt. Ik had gewoon gezegd: 'Ja, had ik niet moeten doen [de botsing met Russell, red.]. Slechte beslissing geweest, maar ja, we gaan door.' Dan ben je er ook vanaf. Nu doordat hij zo antwoordt bij de pers, maak je eigenlijk nog meer vijanden [bij de pers] door eigenlijk niet meer te antwoorden." Mol is het daar niet helemaal mee eens en wijst naar de FIA. "Ben ik niet helemaal met je eens, want dit is wel de schuld van de FIA he", zo begint Mol.

Het is de schuld van de FIA

Hij vervolgt: "Wat hij wel had kunnen zeggen? Dat hij het belachelijk vindt dat hij dus - want dat is wat hij voelt -, hij vindt: 'Ik word op het rechte stuk door Leclerc aangeraakt, vervolgens tikt Russell mij daar. Ik geef die plek terug en daarna raak ik hem.' Dat is wat hij echt vindt, maar als hij dat zegt - en dat mag niet meer, je mag de FIA-stewards niet in een negatief daglicht zetten, want dan hangt jou een dikke boete boven het hoofd.' Dus dan snap ik wel dat hij zegt: 'Ja, hier in het officiële deel hou ik even mijn mond.'