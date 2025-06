Formule 1-analist Peter Windsor stelt dat Charles Leclerc door het oog van de naald is gekropen bij de touche met Max Verstappen na de herstart in Spanje. Het duo raakte elkaar op het rechte stuk, al bleef schade uiteindelijk uit.

De FIA boog zich in Spanje over het incident tussen de twee. De wedstrijdleiding besloot geen straf uit te delen, omdat zij van mening was dat beide coureurs de 'lichte aanraking' hadden kunnen voorkomen. Omdat er geen duidelijke schuldige werd aangewezen, bleef een straf uit.

'Briljante redding van Max'

Windsor is op zijn YouTube-kanaal echter een andere mening toegedaan. Hij vindt dat de Monegask erg veel risico nam. Het begon volgens hem allemaal bij het moment waarop Verstappen overstuur kreeg bij het opkomen van het rechte stuk: "Dit was echt een fantastische redding. Dit is de beste autocontrole, maar ook de beste reflex die je ooit zult zien in zo'n snelle bocht. Een briljante actie van Max."

Één van de gevaarlijkste acties van het jaar

Vervolgens kwam Leclerc naast de Nederlander te rijden en raakten de twee elkaar. "Verstappen verloor flink wat momentum en tijd, en dus zat Leclerc er op het rechte stuk al naast. Met een snelheid van 330 km/u stuurde Leclerc in op Verstappen en raakte hij de Red Bull. Max stuurde echter niet, hij reed gewoon rechtdoor. Van bovenaf kon je duidelijk zien dat Leclerc instuurde. Dit was één van de gevaarlijkste acties die ik ooit heb gezien. Lance Stroll deed een paar jaar geleden hetzelfde bij Fernando Alonso in Austin.", zo trekt Windsor de vergelijking.

