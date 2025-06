Leclerc stoot Verstappen van het podium in knotsgekke slotfase: "Daarom duwde ik hem"

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Spanje als derde afgesloten. De Ferrari-coureur ging in de slotfase van de race aan Max Verstappen voorbij.

Max Verstappen kwam goed van zijn plek bij de start en ging na de eerste bocht voorbij aan Lando Norris voor de tweede plaats. Al snel werd echter duidelijk dat het tempo van de Red Bull geen match was voor de snelheid van McLaren, waarna Norris al snel weer langszij kwam op het rechte stuk. Red Bull Racing koos daarom voor een driestopper, in een poging in de slotfase van de wedstrijd een bandenvoordeel te hebben ten opzichte van Norris en Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Chaotische herstart

Met nog elf ronden te gaan viel de Mercedes van Kimi Antonelli echter stil, waardoor de safety car de baan opkwam. De volledige top drie ging naar binnen, maar waar iedereen een setje softs ophaalde, kreeg Verstappen de harde band onder zijn Red Bull geschroefd: "Dit was de enige optie", zo klonk het over de boordradio. Bij de herstart verloor Verstappen bijna de controle over zijn auto, waarna Leclerc langszij kon komen en er met de derde plaats vandoor ging. Verstappen kreeg uiteindelijk een tijdstraf voor een incident met Russell, en werd tiende.

Reactie Leclerc

"Ja, het ging om baanpositie", vertelt Leclerc na afloop over het contact met Verstappen. "Max wilde mij naar de binnenkant duwen, dat wilde ik niet. Ik duwde ook, daarom maakte we contact. Ik ben heel blij. Gister heb ik veel opgeofferd in de kwalificatie. We hadden geluk met de safety car, dus ik ben heel bij. Mijn engineer zij dat max naar de harde band ging, blijkbaar hadden ze geen keus. Ik was heel optimistisch, want ik wist oe slecht die band was."

Gerelateerd