We zitten om 17:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Spanje is de negende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 35e maal gehouden worden op de baan in Montmeló. Het is zo'n 31°C en zonnig. Hoe gaat Max Verstappen het doen ten opzichte van de McLarens? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Spanje Sort by: Latest Oldest De vlag valt 🏁 De vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya is ten einde gekomen. Het zwart-witgeblokt hangt uit na een uur in Vrije Training 2. Oscar Piastri is bovenaan blijven staan met een 1:27.760, 0.286 seconden voor George Russell en 0.310 seconden voor Max Verstappen en Lando Norris. Vrije Training 3 begint morgen (zaterdag) om 12:30 uur. Tot dan! Verstappen lacht om Leclerc Max Verstappen wil een snel rondje doen, maar wordt er voor de eerste bocht niet voorbijgelaten door Charles Leclerc. "Ha ha ha ha ha, o, man...", lacht de Nederlander over de boardradio. Race-engineer Gianpiero Lambiase voegt eraan toe: "Niet heel slim." Leclerc lijkt klaar met VT2 Charles Leclerc heeft achttien ronden op de mediums gedaan, voordat hij zegt over de boardradio: "Van mijn kant, ik ga hier niks verder van leren." De Monegask lijkt 8 minuten voor het einde van de training er wel klaar mee te zijn, maar Ferrari stuurt hem nu op nieuwe softs naar buiten. Flow-vis en aero rakes Lance Stroll zien we nu met groene, fluoriscerende verf op de voorvleugel en tijdens VT1 zagen we meerdere coureurs met een soort hekwerk op de auto's. Lees hier wat flow-vis en aero rakes eigenlijk zijn. Dit is waarom flow-vis en aero rakes worden gebruikt tijdens F1-testdagen - GPFans.com Het Formule 1-seizoen is begonnen de officiële test op Bahrain International Circuit. Twee dingen die we vaak zullen zien op de auto's tijdens deze... Read this article Mediumbanden en long runs We zijn ondertussen bezig met de long runs en de meeste coureurs doen dat op de mediumcompound, zoals Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen, en dus zien we weinig verbeteringen. Tijdens de long runs zijn teams opzoek naar de juiste afstelling voor de race. Ontevredenheid heerst bij Hamilton "De auto is onbestuurbaar, maat", zegt Lewis Hamilton over de boardradio. De Ferrari-cooureur komt terug naar binnen en kwam op de softs niet verder dan P11 tot nu toe. Stand halverwege sessie Piastri - 1:12.760 Russell - +0.286 Verstappen - +0.310 Norris - +0.310 Leclerc - +0.500 Antonelli Alonso Gasly Hadjar Lawson Hamilton Hülkenberg Tsunoda Sainz Albon Stroll Colapinto Bearman Bortoleto Ocon De vier laatstgenoemden moeten nog een run op de softs doen. Piastri overal paars Oscar Piastri duikt als eerste in de 1:12. Het is een 1:12.760 om precies te zijn. De Australiër is het snelst in iedere sector en gaat naar de eerste positie, 0.286 seconden voor George Russell en 0.310 seconden voor Max Verstappen en Lando Norris. Tsunoda worstelt "Hoeveel ik aan het glijden ben, is niet normaal. Dit is te gek voor woorden", klinkt het over de boardradio van Yuki Tsunoda richting zijn race-engineer Ernesto Desiderio. Top drie erg dicht bij elkaar George Russell blijft momenteel bovenaan met die 1:13.046. Max Verstappen en Lando Norris komen allebei precies 0.024 seconden tekort op de Mercedes van de Brit, maar ze duwen wel de andere Zilverpijl van Kimi Antonelli naar P4. Mercedes één-twee George Russell en Kimi Antonelli liggen eerste en tweede na een run op de softs. Russell klokt een 1:13.046 en is daarmee een kwart van een seconde sneller dan zijn teamgenoot. Stand na 20 minuten vóór runs met de softs Russell - 1:13.501 Norris - +0.135 Verstappen - +0.409 Piastri - +0.486 Leclerc - +0.602 Antonelli Alonso Lawson Hadjar Gasly Hamilton Hülkenberg Sainz Tsunoda Albon Stroll Bearman Bortoleto Colapinto Ocon Dit is de stand, nadat alle rondetijden tot nu toe op de mediums zijn gezet - alleen Stroll en Colapinto stonden op de harde compound. Zometeen gaat iedereen weer een run op de softs proberen. Stroll stapt uit Lance Stroll zegt over de radio dat "dit zo slecht is, man" en roept Aston Martin op naar de data te kijken. Er lijkt iets mis te zijn met de bolide van de Canadees. Snelste tijd van Russell George Russell stijgt naar de eerste plek op de tijdenlijst met een 1:13.501, 0.135 seconden onder de tijd van Lando Norris. Alonso eveneens niet blij Fernando Alonso klaagt ook over het verkeer, terwijl hij vastzit achter Lewis Hamilton: "Ik heb de held van de dag gevonden", vertelt hij sarcastisch over de boardradio tegen race-engineer Andrew Vizard. Load more

