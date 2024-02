Dit is waarom flow-vis en aero rakes worden gebruikt tijdens F1-testdagen

Het Formule 1-seizoen begint volgende week met de officiële test op Bahrain International Circuit. Twee dingen die we vaak zullen zien op de auto's tijdens die sessies zijn flow-vis en aero rakes. Maar waarom worden deze eigenlijk gebruikt?

De officiële test zal plaatsvinden van woensdag 21 februari tot en met vrijdag 23 februari, een week voor de seizoensopener, de Grand Prix van Bahrain. Naast de shakedowns is deze test de enige keer dat de teams kilometers kunnen maken voordat het seizoen echt begint. Fernando Alonso liet eerder deze week weten dat hij drie dagen testen echt te weinig vindt, zeker aangezien teams maar één auto tegelijk mogen inzetten, en George Russell sloot zich bij hem aan. De teams kunnen gelukkig nog gebruikmaken van bepaalde middelen zoals flow-vis en aero rakes om meer data te verzamelen. We nemen deze onder de loep.

Aero rakes

Aero rakes lijken op metalen hekken die op de auto gemonteerd worden. Ze kunnen erg groot zijn en over de sidepods en de engine cover hangen of achter de voorwielen, maar ze komen ook in een kleiner maatje voor achterop bij de diffuser. De aero rakes bestaan uit sensoren die bijvoorbeeld druk en temperatuur kunnen meten, maar ook kunnen meten hoe de luchtstroom loopt vanuit bijvoorbeeld de banden of de voorvleugel. Teams kunnen data vanuit de windtunnel vergelijken met data van de aero rakes om voor een bepaald circuit met een beter aerodynamische afstelling te komen. Uit de data van de aero rakes kunnen teams zien hoe verschillende afstellingen de prestaties van de auto veranderen. Op die manier kan bepaald worden of bijvoorbeeld de voorvleugel een beetje versteld moet worden voor wat meer downforce.

Flow-vis

'Flow' betekent luchtstroom en 'vis' staat voor visualisation, het in beeld brengen ervan. Flow-vis is een felgekleurde verf dat wordt gemaakt van fluorescerend poeder en een bepaald soort olie. Het kan op allerlei verschillende onderdelen aangebracht worden, voordat de auto naar buiten wordt gestuurd, zoals de voor- of achtervleugel of de sidepods. Teams kunnen met flow-vis de aerodynamische prestaties van hun auto onderzoeken, omdat de verf de luchtstroom volgt bij hoge snelheden, net als in de windtunnel. Als een team ontdekt dat ergens de verf en dus de luchtstroom zich afscheidt van de rest van de verf, dan kan dat betekenen dat dat turbulente lucht en dus 'drag' is, een plek op de bolide waar downforce niet optimaal gegenereerd wordt. Aangezien er tegenwoordig niet ongelimiteerd in de windtunnel getest kan worden, is flow-vis dus een belangrijke manier waarop teams kunnen zien hoe de auto zich op aerodynamisch vlak gedraagt.