Vandaag staat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco op het programma. Na een vrijdag waarin Ferrari, McLaren en Racing Bulls vooral indruk maakten, is het op zaterdag zaak dat de rest tijd weet te vinden. Het is namelijk de belangrijkste zaterdag van het seizoen.

Als onderdeel van de huidige triple header is het F1-circus dit weekend in Monaco, waar de historische Grand Prix dit weekend wordt verreden. Na de coronacrisis wonnen Max Verstappen, Sergio Pérez, Verstappen en vorig jaar Charles Leclerc de race. Voor Leclerc was het zijn eerste zege in Monaco, nadat het de jaren daarvoor op dramatische manieren fout bleef gaan. De Monegask zal hopen dat hij zijn zege van vorig jaar in 2025 kan herhalen.

Vrijdag in Monaco

Op vrijdag bleek Charles Leclerc in eigen land meteen de touwtjes in handen te hebben. Zowel de eerste als de tweede vrije training sloot hij op P1 af. We zagen drie rode vlaggen op vrijdag, met Charles Leclerc die na een moment met Lance Stroll voor een rode vlag zorgde in VT1 en Isack Hadjar en Oscar Piastri die in VT2 voor een rode vlag zouden zorgen. Toch reden de coureurs veel rondjes op vrijdag. Max Verstappen kwam op P2 terecht in VT1 voor Lando Norris, terwijl tijdens VT2 Piastri en Lewis Hamilton op P2 en P3 eindigden achter Leclerc.

Hoe laat begint de kwalificatie?

De zaterdag wordt eerst om 12:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training, essentieel voor de laatste beslissingen omtrent de set-up en het testen en doorvoeren van veranderingen ten opzichte van de vrijdag. Om 16:00 uur begint vervolgens de belangrijkste kwalificatie van het seizoen 2025, gezien de uitdagingen die het circuit in Monaco met zich meebrengt als het gaat om inhalen op zondag. Op zaterdag gaan F2 en F3 ook nog hun Sprint rijden.

