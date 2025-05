Een uit de hand gelopen hobby, althans, dat geldt voor Sander de Kramer. Hij bewaart allerlei bijzondere sportspullen in zijn huis. En zijn favoriete bezitting? Die moet nu noodgedwongen de deur uit.

Eén van zijn favorieten is een gesigneerde achterband van Max Verstappen uit 2021. Dit is niet zomaar een band, maar eentje die komt uit het jaar waarmee Max zijn wereldtitel in de Formule 1 won als eerste Nederlander ooit. Sander vertelt trots hoe hij eraan kwam: een vriend, Jurrie, kende mensen bij het team van Red Bull Racing. Na lang vragen kreeg Jurrie het voor elkaar om een gebruikte band te regelen. "Bandje voor mij, bandje voor jou!” zei Jurrie toen het was gelukt in een artikel van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Groot probleem bij thuiskomst

Maar de Formule 1-fan had geen rekening gehouden met een probleem bij thuiskomst. Hij moest de zware band samen met twee buurmannen naar binnen tillen. Zijn vrouw had daar wel een mening over: "Misschien kunnen jullie hem beter rollen”, zei ze stellig. "Rol hem dan maar weer meteen naar buiten, want dat gevaarte komt echt niet in huis te staan...”

Uit de hand gelopen hobby

Waar het begon met een onschuldige hobby, leek het nu toch wel erg uit de hand te lopen. Hoe blij hij ook was met de band, dit was het moment waarop de grens was bereikt. Zijn vrouw maakte dat ook duidelijk: "Opzouten met dat ding! Dat gekke wiel neemt de halve huiskamer in beslag.” Dit was voor De Kramer een wake-up call. Zijn hobby was toch verder uit de hand gelopen dan hij van tevoren had gedacht.

De band moet weg, en nu?

De conclusie was getrokken: de band is te groot om te houden. Daarom werd er gezocht naar een oplossing om de band toch nuttig te gebruiken. Het goede doel bleek de beste optie. Op 12 juni wordt de band verkocht en het geld gaat naar scholen voor weeskinderen in Afrika. Sander wilde de band extra bijzonder maken en belde daarom het management van Max Verstappen voor een handtekening. Max werkte graag mee, en Sander mocht langskomen. "Het toont maar weer eens aan dat Max een uitstekende coureur is, maar vooral een fantastisch mens. Zijn hart is zo groot als zijn achterband.”

Gerelateerd