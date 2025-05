In de Eredivisie gaan PSV en Ajax na een knotsgekke speelronde op woensdag richting de laatste speelronde op zondag met een punt verschil tussen de twee teams. Max Verstappen is blij dat PSV nu met een punt voorsprong in het voordeel is en deelt hoe hij woensdag de slotfase volgde.

Het is alom bekend dat Verstappen fan is van PSV en hij het gevecht om de titel dus op de voet volgt. Ook Verstappen keek woensdag op van de ontwikkelingen. PSV, dat woensdag zelf met 4-1 won van Heracles Almelo, zag dat Ajax op bezoek bij Groningen op het laatste moment uit een vrije trap nog een goal tegen zou krijgen en het 2-2 werd. Als PSV zondag wint bij Sparta in Rotterdam, is PSV kampioen. Speelt het gelijk of verliest het en wint Ajax, dan is Ajax kampioen. Bij elk puntverlies van Ajax is PSV sowieso kampioen van Nederland. Ajax speelt thuis in Amsterdam tegen FC Twente.

Verstappen over slotfase Groningen - Ajax

Bij Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar hoe hij de slotfase heeft beleefd afgelopen woensdag. De Nederlander zat achter de simulator, maar hield ook de uitslagen en tussenstanden in de gaten. "Ik zat op de simulator en ik zag dat het 1-2 (voor Ajax) was. Na een halve ronde Nordschleife keek ik naar rechts en stond het ineens 2-2. Toen dacht ik 'oh, er is wat gebeurd.' Toen heb ik hem wel even op pauze gezet en meteen Giedo van der Garde (Ajax-fan) een berichtje gestuurd. Ik zei: 'Ja, dat was niet heel fijn, wat daar gebeurde.' Hij stuurde wel wat terug, maar hij was niet heel blij."

Verstappen over titel PSV

Tegenover De Telegraaf stelt Verstappen dat hij er wel vertrouwen in heeft dat PSV aan het langste eind gaat trekken. "Dat was natuurlijk ook voor mij een heel fijn resultaat. Het is wel een gekkenhuis geweest dit seizoen. Ik denk wel dat ze het redden, zeker gezien de vorm die ze de laatste weken hebben. Zondag na mijn race [in Imola] wil ik het graag heel snel weten. Als ze het nu nog weggeven, zou dat wel heel bizar zijn. Al denk ik dat Ajax misschien nog wel een moeilijkere wedstrijd voor de boeg heeft tegen FC Twente.”

