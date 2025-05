Dit Formule 1-seizoen vliegen de geruchten omtrent contractgeruchten langs je oren op. Max Verstappen, George Russel of toch Antonelli? De toekomst van de coureurs lijken zéér onzeker, want niks is officieel. Oscar Piastri weet hoe lastig deze momenten kunnen zijn in je carriére.

De contractsituatie rondom Piastri zorgde in 2022 voor veel gedoe en was alles behalve makkelijk. Alpine zei namelijk uit het niets dat Piastri voor hen ging rijden, maar daar was hij het helemaal niet mee eens. "Ik begrijp dat Alpine F1 zonder mijn toestemming een persbericht heeft uitgebracht dat ik volgend jaar voor hen rijd. Dit klopt niet en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023", zo liet de Australiër zelf weten op social media.

Piastri gedroomde vervanger voor McLaren

Zak Brown, de teambaas van McLaren, vertelt dat ze Piastri al snel op het oog hadden om Daniel Ricciardo te vervangen. "Oscar kwam hoog op onze lijst. Hij was niet alleen onze reservecoureur, maar we hadden ook een relatie met Mark Webber, die hem toen en nu nog steeds managet", zegt Brown tegenover de media. "Oscar had een uitstekende staat van dienst, hij won in zijn eerste jaar in juniorklassen."

Alpine heeft gefaald

Toen de FIA zich met de zaak bemoeide, koos het Contract Recognition Board [controle FIA op wetten & contracten, red.] de kant van McLaren. Volgens Brown dacht Alpine-baas Szafnauer dat Piastri gewoon bij hun team zou blijven, maar daar zat hij dus volledig naast: "Hij was niet vastgelegd zoals het had gemoeten." De teambaas van McLaren heeft weinig medelijden met Alpine en vindt dat ze Piastri onder druk hebben gezet. "Hun persbericht waarin stond dat Oscar in 2023 de racestoel zou krijgen, bevatte zelfs geen citaat van hem", zegt hij met verbazing. "Ze vroegen het hem niet eens. Ze brachten het statement naar buiten alsof het een uitgemaakte zaak was. Het werd gebruikt om hem te intimideren om te doen wat zij wilden."

