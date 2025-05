Verstappen test in het geheim in Ferrari, Marko deelt 'fatale' waarschuwing uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het opvallende nieuws dat Max Verstappen in het geheim heeft getest in een Ferrari 296 GT3 op de Duitse Nordschleife. Verder heeft Red Bull-topman een "fatale" denkfout aangestipt omtrent de titelkansen voor zowel het team als de Nederlander, is bekend geworden dat Sergio Pérez niet bovenaan het kandidatenlijstje van het Formule 1-team van Cadillac staat en zou de relatie tussen Lewis Hamilton en Ferrari volgens Italiaanse media op de tocht staan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen test in het geheim in een Ferrari, auto weggetakeld

Max Verstappen heeft vrijdag op de Nordschleife een testdag gehad met de Ferrari 296 GT3 waar Thierry Vermeulen mee actief is in DTM, maar helemaal soepel is dit niet verlopen. Op foto's is te zien dat het mooi weer was en de omstandigheden dus goed waren, maar ook dat de Ferrari waarin Verstappen op het circuit in Duitsland aan het rijden was, stil kwam te staan naast de baan en vervolgens weggetakeld moest worden. Meer over de geheime testdag van Verstappen en wat er mis ging, lees je hier.

Marko gelooft nog in titelkansen Red Bull en Verstappen: "Opgeven zou fataal zijn"

Helmut Marko is van mening dat Red Bull Racing nog alle kans heeft om beide wereldkampioenschappen in de Formule 1 te winnen dit seizoen, en dat het fataal zou zijn om de handdoek in de ring te gooien. "We hebben met name moeite met de balans van onze auto. Mercedes en Ferrari hebben ook problemen. Alleen McLaren is goed onder alle omstandigheden. We staan derde in het kampioenschap. Er is nog niets verloren. We hebben nog steeds alle kans om beide wereldtitels te winnen. Het zou fataal zijn als we gewoon op zouden geven, omdat de dingen momenteel niet volgens plan verlopen", klonk het onder andere. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier.

'Pérez voerde al gesprekken met Alpine en Briatore, Mexicaan niet eerste op de lijst'

De geruchten omtrent de toekomst van Sergio Pérez in F1 beginnen zich nu snel op te volgen. De Mexicaan hoopt op een kans in 2026 en lijkt, mede ook door zijn sponsoren, op veel interesse te kunnen rekenen. Volgens The Race is niet alleen Cadillac een serieuze optie voor de Mexicaan en zijn management. Ook Alpine zou een optie zijn, zeker nu er naast Pierre Gasly ruimte is voor verbetering. Bovenaan het lijstje zou hij echter niet staan: "De prioriteit op korte termijn ligt bij het evalueren van de bestaande coureurs in het team, waarbij Franco Colapinto de komende vijf races Jack Doohan vervangt als onderdeel van dat proces", leest het. Meer lezen over de mogelijke toekomst van Pérez? Klik hier.

Het weerbericht voor de Grand Prix van Imola

De Formule 1-karavaan reist de komende dagen af naar Italië, waar op zondag 18 mei eerste race op Europese bodem wordt verreden: De Grand Prix van Imola. Een eerste blik op de weersvoorspellingen, laat zien dat we een aangenaam weekend tegemoet gaan. Op alle drie de dagen ligt de temperatuur rond de 23 graden Celsius. De kans op neerslag is op vrijdag het grootst, maar ook dan hangt er niet veel dreiging in de lucht. Het volledige weerbericht voor de Grand Prix van Imola lees je hier.

Italiaanse media over Hamilton en Ferrari: "Relatietherapie omdat het gevoel ontbreekt"

De relatie tussen Lewis Hamilton en Ferrari staat op de tocht, zo meldt de Italiaanse krant La Repubblica. De zevenvoudig wereldkampioen presteert ondermaats, en dat zorgt voor felle kritiek vanuit de media. De krant spreekt van relatie-analogieën en een gevoel van teleurstelling aan beide kanten. Na zes races in het seizoen van 2025 heeft Hamilton pas 41 punten verzameld, goed voor de zevende plaats in het kampioenschap. Een wereld van verschil met de huidige koploper, Oscar Piastri. In Miami verliep de race niet naar wens voor Hamilton, die zijn frustraties over de radio uitte. De Italiaanse media heeft het hier vervolgens op gemunt. Het probleem zit volgens hen niet in de communicatie, maar in de onderlinge verstandhouding. Meer lezen over de relatieproblemen tussen Hamilton en Ferrari? Klik hier.

