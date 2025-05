Max Verstappen heeft vrijdag op de Nordschleife een testdag gehad met de Ferrari 296 GT3 waar Thierry Vermeulen mee actief is in DTM, maar helemaal soepel is dit niet verlopen.

Op foto's is te zien dat het mooi weer was en de omstandigheden dus goed waren, maar ook dat de Ferrari waarin Verstappen op het circuit in Duitsland aan het rijden was, stil kwam te staan naast de baan en vervolgens weggetakeld moest worden. De auto kon dus niet op eigen kracht terugkeren richting de pits zonder te veel schade op te lopen. Wat de oorzaak is van de problemen, een crash, motorproblemen of iets anders, is niet duidelijk. Veel schade is er echter niet te zien op de foto.

Geheime test Verstappen

Om de test geheim te houden reed de Nederlander onder de naam Franz Hermann. Net zoals tijdens een vorige testdag in de Eifel lukte het ook vandaag niet om de testdag geheim te houden. A snel kwam de Duitse site Auto, Motor und Sport erachter dat het niet Hermann maar Verstappen was die in die auto zat. Er waren tevens genoeg fotografen op het circuit aanwezig die dus blijkbaar wel op de hoogte waren. De testdag werd uitgevoerd voorafgaand aan het derde weekend in VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring), ook wel de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) genoemd. Eerder reed de Nederlander ook al een testdag in de Eifel, een testdag die geheim moest blijven. Dit lukt toen niet en ook nu dus niet.

